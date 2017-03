Poštová banka podporí grantom folklór a tradície

Bratislava, 24.marca 2017 ( WBN/PR ) - •Zachovávanie našich tradícií je dôležitá, ale aj finančne náročná činnosť.•Nadácia Poštovej banky otvára Grant Nápad pre folklór, vďaka ktorému podporí sumou 40 000 EUR jednotlivcov a skupiny, ktoré naše tradície uchovávajú. .Folklór, piesne, tance, hudobné nástroje, kroje, architektúra, ale aj tradičné ľudové remeslá sú hodnoty, ktoré nás, Slovákov, identifikujú lepšie než ktorékoľvek iné symboly krajiny. Sú našim rodinným dedičstvom, ktoré sme dostali od predkov a tiež ho budeme raz odovzdávať ďalej našim deťom. Preto je dôležité robiť všetko pre to, aby sa na ne nezabudlo. Na Slovensku je stále dostatok nadšencov, ktorí sú zapálení pre činnosti na uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Starajú sa, aby ho poznali aj budúce generácie. Ide síce o prospešnú, ale aj o finančne náročnú činnosť. Preto sa Poštová banka rozhodla vypísať 40-tisícový grant pre ich podporu s názvom Nápad pre folklór.O grant môžu požiadať obce, základné školy, folklórne a spevácke súbory, ako aj jednotlivci a skupiny, ktoré podporujú tradičnú slovenskú činnosť. Financie majú smerovať na tvorbu umeleckej činnosti, nákup a vylepšenie odevov, krojov, v ktorých vystupujú, na obnovu historických dreveníc, fujár alebo iných slovenských hudobných nástrojov a na mnohé iné nápady, ktoré sa spájajú s tradíciami a históriou Slovenska. „Nadácia Poštovej banky otvára Grant Nápad pre folklór pre tých, ktorí sa zaoberajú uchovávaním kultúrneho dedičstva, jeho výskumom, propagáciou a prezentáciou v tradičnej alebo modernej forme. Nápady podporí banka celkovou sumou 40 000 eur, kedy jeden nápad má šancu získať až 3 000 eur,“ upresňuje generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.Podpora nášho kultúrneho dedičstva nie je lacnou záležitosťou. Cena starého ľudového odevu je čoraz vyššia, a to nie len kvôli jeho historickej hodnote, zvyšuje ju aj skutočnosť, že takýto odev sa už dnes vyrobiť nedá. Aj na „konzerváciu“ týchto odevov je Grant určený. „Radi podporíme aj lokálnych remeselníkov, umelcov, ľudí, ktorí sa venujú zberateľskej a výskumnej práci so zameraním na lokálnu tradičnú ľudovú kultúru, miestnu hudbu a tanec. Prispieť môžeme aj na obecné časopisy, ktorých obsah je pravidelne zameraný na spomínané oblasti našej tradičnej kultúry. Pri posudzovaní žiadostí bude dôležitý najmä nápad pre folklór,“ dodáva Andrej Zaťko.Žiadosti o grant bude možné podať cez elektronický systém Egrant: https://nadaciapostovejbanky.egrant.sk Odborným garantom pri výbere grantových programov bude Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.Viac informácií o grante je dostupných na webe www.napadprefolklor.sk