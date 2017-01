Poslankyňa Blahová sa pre kauzu Čistý deň obrátila na OSN

Poslankyňa SaS Natália Blahová dnes zaslala Výboru OSN pre práva dieťaťa Podnet na prešetrenie závažného a systematického porušovania práv....

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) - Poslankyňa SaS Natália Blahová dnes zaslala Výboru OSN pre práva dieťaťa Podnet na prešetrenie závažného a systematického porušovania práv ustanovených Dohovorom o právach dieťaťa.



Ako sa uvádza v stanovisku poslankyne, dôvodom tohto kroku je, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) podľa nej neuplatňuje všetky svoje možnosti a nástroje na ochranu práv detí. Poukazuje pritom na kauzu údajného zneužívania detí v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante a na fakt, že ministerstvo práce mu do dnešného dňa neodobralo akreditáciu. Keďže rezort práce podľa nej priamo zodpovedá za zariadenia, ktorým akreditáciu udeľuje, svojím nekonaním ohrozuje deti na ich právach.



"Preto som považovala za nutné informovať Výbor OSN pre práva dieťaťa o tomto prípade trestuhodného zanedbávania povinností zo strany orgánov štátnej správy a požiadať ho o šetrenie a intervenciu v tejto závažnej situácii," skonštatovala.



Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom



Poslankyňa upozorňuje, že v septembri 2016 akreditačná komisia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny po preskúmaní situácie odporučila ministerstvu, aby zariadeniu Čistý deň, n. o. odobralo akreditáciu. Svoju výzvu pre MPSVaR zopakovala aj po svojom následnom novembrovom zasadaní.



"Dňa 22. decembra 2016 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prerušil správne konanie o odobratí akreditácie zariadeniu Čistý deň s odôvodnením, že nemá dostatok informácií. To aj napriek tomu, že jeho vlastný poradný orgán s výhradnými kompetenciami – akreditačná komisia dvakrát odporúčala ministerstvu, aby zariadeniu akreditáciu odňalo," povedala Blahová. V súčasnosti je podľa nej rozhodnutím súdu v zariadení umiestnených 21 maloletých. "Pokiaľ bude zariadenie disponovať akreditáciou pridelenou ministerstvom práce, môže fungovať v nezmenenom režime," uviedla.



Využitie vnútroštátnych prostriedkov nápravy je podľa poslankyne v tomto prípade zo strany slovenských orgánov neprimerane predlžované, čím môžu byť ohrozované na svojich právach ďalšie deti. "Takéto konanie je neprípustné, keďže ide o práva a právom chránené záujmy maloletých detí v súvislosti s veľmi závažnými podozreniami týkajúcimi sa sexuálneho zneužívania, krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a trestania detí," zdôraznila s poukazom na článok tri Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý konštatuje, že "záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už vykonávaných súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi".



Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva



Resocializačnému zariadeniu Čistý deň v Galante hrozí odobratie štátnej akreditácie po tom, ako poslankyňa NR SR Natália Blahová zverejnila informácie o údajnom sexuálnom zneužití maloletej klientky v zariadení. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu. Opoziční poslanci medzitým upozornili na ďalšie prípady bývalých klientov a zamestnancov zariadenia, ktorí hovoria o zneužívaní chovancov.



Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tím. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva. Akreditačná komisia odporučila ministerstvu sociálnych vecí odobrať Čistému dňu akreditáciu pre nedostatky, ktoré boli v stredisku v minulosti zistené. Deti by v takomto prípade boli premiestnené do iných zariadení. Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie zo strany strediska, ktoré vedie. Všetci zamestnanci aj klienti Čistého dňa podľa neho spolupracujú so všetkými kontrolami, ktoré sa o zariadenie zaujímajú.