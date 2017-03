Poslanec za Most-Híd zvažuje kandidatúru na župana, podporu mu ponúka KDH

Poslanec NR SR za vládny Most-Híd Igor Janckulík zvažuje kandidatúru na post žilinského župana. S ponukou na kandidatúru ho oslovila neparlamentná....

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR za vládny Most-Híd Igor Janckulík zvažuje kandidatúru na post žilinského župana. S ponukou na kandidatúru ho oslovila neparlamentná strana – Kresťanskodemokratické hnutie. Ako povedal Janckulík v pondelok pre agentúru SITA, s ponukou kandidovať ho oslovil predseda KDH Alojz Hlina. „Nie je to rozhodnuté. Zatiaľ rokujeme,“ uviedol.





KDH rokuje o koalíciách pred regionálnymi voľbami s opozičnými stranami OĽaNO a SaS..



Ako minulý týždeň vyhlásili Richard Sulík (SaS) a Igor Matovič (OĽaNO) , oba politické subjekty sú ochotné a pripravené s KDH aktívne o voľbách komunikovať.



Janckulík však zdôraznil, že ak by sa rozhodol pre kandidatúru, kandidoval by ako nezávislý kandidát. „Nezávislého kandidáta môže podporiť ktokoľvek,“ povedal s tým, že prechod z koalície do opozície neplánuje.



OĽaNO zatiaľ v Žilinskom kraji uvažovalo postaviť do jesenných regionálnych volieb vlastného kandidáta. Má ním byť poslankyňa NR SR Erika Jurinová.



, , , , ,