Poslanec Smeru chce znížiť vek pre získanie vodičského oprávnenia

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR Jozef Buček (Smer-SD) chce, aby vodičské oprávnenia pre vozidlá nákladnej a osobnej dopravy mohli záujemcovia získať v nižšom veku, ako dnes stanovuje zákon. Buček preto predložil do parlamentu návrh novely cestného zákona. NR SR o ňom bude rokovať na marcovej schôdzi.



V súčasnosti motorové vozidlá skupiny C a CE (vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t) a motorové vozidlá skupiny D1 a D1E (vozidlá určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča s dĺžkou do 8 m) možno v súčasnosti viesť po dovŕšení veku 21 rokov. .



Smernica sa primárne vzťahuje na profesionálov



Motorové vozidlá skupiny D a DE (vozidlá určené na prepravu viac ako 8 osôb okrem vodiča) možno viesť po dovŕšení 24 rokov. Tieto minimálne roky sú spoločné v rámci celej Európskej únie a vychádzajú z európskej smernice o vodičských preukazoch. Buček však upozorňuje, že smernica však v istej miere pripúšťa tieto roky znížiť, a to za predpokladu aplikovania smernice 2003/59 na udeľovanie vodičského oprávnenia.



Buček zdôrazňuje, že smernica 2003/59/ES sa primárne vzťahuje na „vodičov – profesionálov“ a na základe nej môžu vodiči viesť motorové vozidlá určené na prepravu osôb alebo nákladu len po získaní základnej kvalifikácie.



Okrem toho musia v pravidelných intervaloch (na Slovensku každých päť rokov) absolvovať pravidelný výcvik. Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik sa vykonáva v školiacich strediskách, ktorými môžu byť aj autoškoly, pričom kurz základnej kvalifikácie môže prebiehať súčasne s vodičským kurzom žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia.



Kurz základnej kvalifikácie



Poslanec Buček navrhuje, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (v súčasnosti je to 21 rokov) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (v súčasnosti je to 24 rokov), čiže v minimálnom veku, ktorý platil do roku 2013. „V súlade so smernicou 2003/59 to však bude možné len za podmienky absolvovania kurzu základnej kvalifikácie,“ argumentuje Buček v predkladacej správe.



Absolvovanie kurzu bude musieť žiadateľ doložiť skúšobnému komisárovi pred samotnou skúškou z odbornej spôsobilosti. Po úspešne vykonanej skúške z odbornej spôsobilosti bude musieť vodič ešte úspešne vykonať skúšku, čím získa aj osvedčenie o základnej kvalifikácii a kvalifikačnú kartu vodiča. Až potom bude vodič oprávnený viesť motorové vozidlá danej skupiny, avšak do dovŕšenia základného minimálneho veku, len na území Slovenskej republiky.