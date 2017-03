Poslanec Marček je proti rušeniu Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Nezaradený poslanec NR SR Peter Marček nesúhlasí s rušením amnestií premiéra Vladimíra Mečiara. Ako povedal v stredu pre agentúru SITA, Mečiara nijako nemusí, ale je to jeho slobodné, nezávislé stanovisko, o ktorom si myslí, že je správne, bez ohľadu na politické vetry a "spoločenskú objednávku", ako o tom hovorí celá koaličná trojka. „Ide totiž o precedens a zásah do trojdelenia moci, právnej istoty a základov štátnosti. Isté status quo treba rešpektovať, aj keď s ním nemusíme eticky ani politicky súhlasiť,“ zdôraznil.



Možný útok na suverenitu .



Navyše tu môže podľa Marčeka ísť o niečo, čo nás totálne presahuje. „Môže ísť o útok na suverenitu a spochybnenie, minimálne v morálnej a politickej rovine - slovenskej štátnosti. Tak ako sa spochybňuje prvá Slovenská republika (1939-45) a máme si doživotne sypať všetci počas x-generácií popol na hlavu,“ vyhlásil.









Podľa neho je tu možno plán cez kriminalizáciu Mečiara ako "zakladateľa" štátu spochybniť akt vyhlásenia štátnosti, suverenity a nezávislosti Slovenskej republiky (1993), čím by sme sa dostali do jedného vreca a pod jeden spoločný menovateľ s prvou Slovenskou republikou.









„To by si mal každý seriózny, zodpovedný a prezieravý politik a štátnik aj uvedomiť a neustupovať tlaku médií, mimovládiek, opozície a iným záujmom v pozadí, ktoré ohrozujú existenciu, charakter a podstatu slovenskej štátnosti,“ povedal s tým, že preto nebude hlasovať za zrušenie amnestií. „Ani Mečiarových, ani Havlových, ani Kováčových, ani nikoho iného, lebo už sa nimi prekročil rubikon,“ dodal.



Vláda má návrh



Milosť aj amnestie sú podľa Marčeka výnimočný nástroj, ktorý už spadá nie do oblasti práva, ale jeho základov - etiky, morálky, náboženstva s prvkami odpustenia.



„Všetci vieme, že nevinným sa v demokracii amnestia nedáva. A je úplne jedno, o koho ide. Spravodlivosť je totiž slepá! Nie preto, že je hlúpa, ale preto, že je to posledná brzda a záruka občana. Som proti tomu, aby sa politici hrali na "bohov" a brali občanom a štátu aj túto poslednú oblasť, ktorá leží mimo ich rozhodovania. A výnimka nemôže platiť ani pre tretiu - súdnu moc,“ zdôraznil Marček.



Ústavné riešenie zrušenia Mečiarových amnestií by malo padnúť na stredajšom rokovaní vlády. Po pondelkovom rokovaní koaličných lídrov to uviedol premiér Robert Fico.



„Došlo medzi nami k dohode, ktorá umožňuje schváliť na rokovaní vlády novelizáciu ústavy a príslušné rozhodnutie, ktoré bude viesť k zrušeniu,“ povedal v pondelok Fico.



Presné znenie takéhoto riešenia predstavia až v stredu. O zrušení Mečiarových amnestií bude parlament rokovať už na budúci týždeň na marcovej schôdzi NR SR. Možno už v prvý týždeň zasadnutia parlamentu budú Mečiarove amnestie zrušené, uviedol premiér s tým, že okrem Mečiarových amnestií musia byť zrušené aj milosti bývalého prezidenta Michala Kováča.



