Poslanec Kotlebovej ĽSNS je obvinený z extrémistických trestných činov

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Poslanec ĽSNS Stanislav Mizík je obvinený z extrémistických trestných činov. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Upresnili, že je obvinený z prečinu výroby extrémistických materiálov v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenie národy, rasy a presvedčenia.





Vznesenie obvinenia voči Mizíkovi v súvislosti s jeho januárovými vyjadreniami na adresu osobností vyznamenaných prezidentom Andrejom Kiskom potvrdila pre agentúru SITA aj hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. .



Napadol zoznam ocenených



Poslanec 10. januára na sociálnej sieti napadol zoznam ocenených osobností, prekáža mu okrem iného ich židovský pôvod. Podľa poslanca prezident Kiska sa buď zbláznil, alebo vedome degraduje slovenské vyznamenania. Udeľovanie štátnych vyznamenaní Kiskom otočilo zdravý rozum hore nohami, napísal ďalej.





Negatívne komentoval udelenie vyznamenania aj Michalovi Kaščákovi, ktorý je podľa jeho vyjadrení organizátor zvráteného festivalu Pohoda. Na adresu Daniely Šilanovej napísal, že bola fanatička do cigánskych zvykov. Polícia začala konať ex offo, na prokuratúru prišli aj podnety od občanov.



Pokuta za vyjadrenia v parlamente



Predseda parlamentu Andrej Danko reagoval na poslancov status, že „sa tým budeme vážne zaoberať“. V rámci toho, čo nám zákon dovoľuje, nezostane nitka suchá na ĽSNS, zdôraznil v reakcii šéf parlamentu.



Proti vyjadreniam Mizíka sa jasne postavila aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Nemusí každý súhlasiť s vyznamenaniami, ktoré udelil prezident Kiska, ale kádrovanie ich držiteľov podľa pôvodu, ako to urobil poslanec Kotlebovej strany na internete, je už ďaleko za hranicami, ktoré môžeme ako spoločnosť akceptovať,“ vyhlásila. Podľa Žitňanskej sú výroky poslanca nielen hlúpe, ale pre spoločnosť nebezpečné, a práve preto, že ide o poslanca, treba ich jasne odmietnuť.



Poslanec Stanislav M. má problémy aj v súvislosti s vyjadreniami v parlamente



