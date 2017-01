Poslanec Hrnko kritizuje policajtov, ktorí mu vzali vodičák

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Poslanec NR SR Anton Hrnko v pondelok spochybnil konanie policajnej hliadky, ktorá mu podľa jeho slov v sobotu 21. januára bezdôvodne odobrala vodičský preukaz.



Podpredsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) a šéfovi parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Hrnkovi chceli dať policajti pokutu za to, že pri preraďovaní sa z ľavého jazdného pruhu do pravého nedal prednosť autu v pravom jazdnom pruhu. Hrnko pokutu odmietol zaplatiť, polícia mu teda vzala vodičák. .



Podľa vlastných slov neporušil žiadny predpis



Hrnko sa v pondelok na tlačovej besede pýtal, či polícia svojím konaním neporušila predpisy, podľa ktorých sa má riadiť. Na tlačovej besede pustil poslanec videozáznam, ktorý si v piatok 27. januára vyžiadal od polície. Je na ňom počuť ako policajná hliadka komentuje, že poslanec je opitý a že mu odoberú vodičák.



Hrnko podľa vlastných slov neporušil žiadny predpis, keďže išiel maximálnou povolenou rýchlosťou. "Ohrozoval som cestnú premávku ja alebo hliadka, ktorá išla rýchlosťou asi o 30 km za hodinu vyššou, ako mala?" pýta sa poslanec za SNS.



Zároveň sa domnieva, že niekto políciu na neho úmyselne poslal. "Aký účel sledovala hliadka, keď okomentovala situáciu vopred, pred samotným zásahom," dodal poslanec, podľa ktorého etický kódex policajta zaväzuje príslušníka polície, aby konal morálne.



Opísal, ako policajti postupovali



Hrnko uviedol, že pokutu uhradí len v prípade, ak sa mu dokáže vina. Podľa neho možno považovať za šikanózne, že mu vzali vodičák ešte pred dokázaním priestupku. Poslanec opísal situáciu, keď mu asi 30-roční policajti zakázali dojazd domov, nechali ho v zime čakať na syna, kým ho odvezie.



Policajti ho podľa neho osočovali, keď skôr, ako ho zastavili, ho nazvali opitým. Ako neprimerané sa mu zdalo aj to, že ho nechali trikrát po sebe fúkať, či nemá v dychu alkohol. "Je povinnosťou policajta dodržiavať istú slušnosť a nie ziapať na občana, ktorý je objektom šetrenia," povedal s tým, že správanie policajtov bolo neprimerané. "Nemôžem nemať dojem, že policajti mohli konať nie celkom tak, ako im káže zákon. Nechám si otvorené dvere, aby som prešetril všetky okolnosti, keďže policajti vedeli, že som v Pezinku. Do budúcna treba robiť politiku, ktorá zamedzí, aby takto mohli policajti konať," povedal a vyzval ľudí, ktorí zažili podobný prípad, aby sa mu ozvali.



"Budem to riešiť ako sumár, aby sme napomohli k tomu, aby polícia konala, ako má," dodal. "Keď vyhodnotím, že pokuta je oprávnená, tak ju zaplatím. V prípade, že nie, budem obhajovať svoje meno. Ak som obmedzil vodiča, tak moje konanie bolo vyprovokované políciou, ktorá nedodržiava cestný zákon," uzavrel koaličný poslanec.