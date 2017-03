Poslancovi za SaS Alojzovi Baránikovi hrozí pokuta 1000 eur za jeho výroky

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Mandátový a imunitný parlamentný výbor začal konanie voči poslancovi NR SR za SaS Alojzovi Baránikovi za jeho výroky, ktorými označil sudkyňu Ayšu Pružinec Erenovú z bratislavského krajského súdu za „korupčníčku, prieťahárku a členku justičnej mafie“.



Novinárom to po zasadnutí výboru oznámil predseda výboru Richard Raši (Smer-SD) s tým, že podanie na výbor dalo Združenie sudcov Slovenska ako aj advokát sudkyne, kde všetky Baránikove tvrdenia popierajú. „Pôjdeme podľa rokovacieho poriadku, bude pozvaný na výbor a uvidíme, či sa ospravedlní,“ povedal Raši s tým, že ak tak neurobí, hrozí mu pokuta do tisíc eur. .



Baránik svoje dôvody na výroky vysvetlil



Raši dodal, že Baránikom sa bude zaoberať aj výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.



„Po tom, čo vyhlásenia urobil, požiadal súd, kde mu oznámili, že je zaujatý voči sudkyni v konaní ktoré rozhoduje ona a kde je on zastupujúci žalujúcej strany. Takže ide o možnosť zneužitia mandátu poslanca NR SR, lebo mohlo byť účelové jeho vyhlásenie na adresu sudkyne, a potom on sám podal námietku zaujatosti voči nej. Z podania, ktoré sme dostali, vyplýva, že by mohol konať zámerne voči sudkyni práve preto, aby v súkromnom spore, ktorý on zastupuje a ona rozhoduje týmto spôsobom, sudkyňu z prípadu odstránil,“ vysvetlil Raši.





Baránik svoje dôvody na výroky vysvetlil novinárom. „Ja som sa vyjadril v súvislosti s touto sudkyňou len preto, že bola navrhovaná za členku Disciplinárneho senátu. Ja som ju považoval za osobu krajne nevhodnú na túto funkciu. Lebo vo veľa veciach mala prieťahy,“ vysvetlil svoje vyhlásenia.



Dodal, že vtedy si neuvedomoval, že práve ona rozhoduje v spore, v ktorom on niekoho zastupuje. „K mojim vyjadreniam sa nebudem vyjadrovať, rozhodne ich nebudem opakovať, lebo by som sa vystavoval trestnému stíhaniu. Vyjadroval som sa ako poslanec, ktorý požíva imunitu a koná v súlade so svojím presvedčením,“ uviedol s tým, že keď mal informácie o sudkyni, tak považoval za potrebné ich v NR SR uviesť. „Ja som ten typ človeka, ktorý keď urobí nejakú chybu, nemá problém sa ospravedlniť,“ zdôraznil Baránik.



Podnet podalo Združenie sudcov Slovenska



Za výroky na adresu sudcov bratislavského krajského súdu podalo 13. marca na poslanca NR SR za SaS Alojza Baránika podnet na začatie disciplinárneho konania Združenie sudcov Slovenska (ZSS). Podnet zaslaný predsedovi mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR Richardovi Rašimu poskytol agentúre SITA prezident Združenia sudcov Slovenska Juraj Sopoliga.



Podnet podali pre vyjadrenie na pôde ústavnoprávneho výboru, keď pri prerokovávaní kandidátov za člena Súdnej rady SR pri osobe sudcu Krajského súdu v Bratislave Romana Huszára okrem iného Baránik uviedol, že kandidát je z bratislavského krajského súdu, ktorý považuje za najskorumpovanejší na Slovensku.



Na rokovaní pléna národnej rady 7. februára pri prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov za členov disciplinárneho senátu k osobe sudkyne Krajského súdu Bratislava Ayše Pružinec Erenovej vyhlásil podľa ZSS Baránik aj nasledovné „...totižto sudkyňa Ayša Pružinec Erenová je ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom, je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť...vieme, kto je prieťahár, ten je aj korupčník, to je isté, tak to funguje v našej justícii...“



Mal porušiť sľub poslanca



V podnete združenia sa uvádza, že tieto vyhlásenia poslanca národnej rady dehonestujú celé súdnictvo, pričom nie sú podložené žiadnym pravdivým skutkovým tvrdením o korupcii sudcov. Súčasne uráža konkrétnu sudkyňu nielen hanlivými označeniami, ale aj uvádzaním nepravdivých informácií o rozsahu a kvalite jej práce.



Zo štatistických výkazov jednoznačne vyplýva opak tvrdenia Baránika a ani nebol voči nej podaný disciplinárny návrh za prieťahy v súdnom konaní, píše sa v podnete. ZSS pritom tvrdí, že výrok v parlamente na adresu sudkyne odznel na základe neakceptovateľného motívu poslanca dosiahnuť výmenu zákonného sudcu v súdnom konaní.



„Baránik svojimi vyhláseniami porušil sľub poslanca, lebo nedodržal ústavu a zákony, keďže porušil ústavou garantované právo inej osoby na prezumpciu neviny aj mimo trestného konania, porušil ústavné obmedzenie slobody prejavu a medzinárodné záväzky vyhnúť sa neopodstatnenej a značne znevažujúcej kritike sudcov, ktorá podkopáva dôveru verejnosti v súdnictvo,“ tvrdí ďalej združenie sudcov.