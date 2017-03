Poslancovi Smeru-SD Kubánkovi hrozí pokuta vyše 108-tisíc eur

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií definitívne rozhodne o udelení pokuty poslancovi Smeru-SD Stanislavovi Kubánkovi. Pokuta, ktorá mu hrozí za deväť porušení ústavného zákona, je vo výške 108-tisíc eur. Rozhodnúť by mal na najbližšom zasadnutí, ktoré zvolá predseda výboru Martin Poliačik (SaS).





Voči Kubánkovi výbor začal celkom až deväť konaní, keďže vo viacerých rokoch nemal pozastavenú živnosť a bol aj konateľom v obchodnej spoločnosti. Hoci na to výbor sám upozornil, predseda výboru Martin Poliačik z SaS povedal, že mu hrozí pokuta. Strata poslaneckého mandátu mu však nehrozí, keďže konania prebiehajú v jednom čase a výbor ich neberie ako opakované. „Ak by využil ustanovenie a vzdal sa funkcie, tak sa vlastne zbaví všetkých deviatich konaní," vysvetlil šéf výboru Martin Poliačik..





Ako Poliačik povedal, ak by sa Kubánek vzdal do rozhodnutia výboru poslaneckého mandátu, pokutu zaplatiť nemusí. Ak tak však neurobí, pokutu bude musieť zaplatiť, možno aj na splátky. Kubánek môže dostať najvyššiu pokutu, akú doposiaľ výbor komu udelil.



