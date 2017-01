Poslancov parlamentu čaká tento rok 84 dní rokovaní

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) - Poslancov NR SR čaká v tomto roku 84 dní rokovaní. Okrem toho ich však čakajú aj zasadnutia výborov NR SR, ktoré predsedovia výborov zvolávajú zvyčajne aspoň týždeň pred začiatkom riadnej schôdze parlamentu. Zákonodarcovia by mali najviac, a to 12 dní, stráviť v rokovacej sále v mesiacoch máj, jún, september a október.



Letné prázdniny



Letné prázdniny okrem školákov čakajú aj poslancov. Prvá jesenná schôdza by sa mala začať 5. septembra. Na prvej tohtoročnej schôdzi, ktorá sa začína 31. januára, by sa mali poslanci zaoberať medzi prvými návrhmi noviel zákonov, ktoré prezident Andrej Kiska nepodpísané a vrátil ich na prerokovanie.



Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil Národnej rade SR zákon o štátnej službe, ktorý parlament prijal 6. decembra. Poslancom navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní schválili uvedený zákon so zmenami. Informoval o tom Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta.



Podľa Kisku sa rovnováha medzi Kanceláriou Národnej rady SR, Kanceláriou prezidenta, Kanceláriou Ústavného súdu SR, Kanceláriou verejného ochrancu práv a Najvyššieho kontrolného úradu narušila tým, že sa zvýhodnilo vo viacerých aspektoch postavenie kancelárie národnej rady. Podľa prezidenta je toto zvýhodnenie neodôvodniteľné a neprimerané.



Jasličkový zákon



Prezident nepodpísal ani tzv. jasličkový zákon, ktorý parlament schválil koncom novembra. Zákon zavádzal novú sociálnu službu starostlivosti o deti do troch rokov v detských jasliach. Prezidentovi Kiskovi sa však nepozdáva spôsob, akým sa táto služba zavádza. Považuje ho za neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí. Podľa prezidenta je preto nevyhnutné vytvoriť dostatočný priestor posúdiť túto problematiku nanovo a komplexne.



Kiska vo svojom odôvodnení vrátenia zákona o sociálnych službách parlamentu uvádza, že považuje za pozitívny signál, že po dlhom období faktickej nečinnosti a nezáujmu zo strany štátu o vytváranie podmienok pre starostlivosť o deti do troch rokov bol pripravený zákon, ktorého ambíciou je takúto verejnú službu definovať a regulovať. Schválený zákon je však podľa neho prejavom obmedzeného pohľadu jedného rezortu na starostlivosť o deti v ranom detstve.



Kiska vrátil parlamentu tiež novelu zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorú parlament prijal 30. novembra. Poslancom navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní zákon odmietli ako celok. Ako dôvod prezident uviedol, že novela neprimerane zasahuje do základných práv a slobôd garantovaných Ústavou SR.