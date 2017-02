Poslancov čakajú posledné zákony aj odvolávanie Fica

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) - Poslancov NR SR čaká v utorok 14. februára deviaty, pravdepodobne poslaný deň 12. schôdze, kde rozhodnú o posunutí návrhu nezaradených poslancov Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na zrušenie vyšších územných celkov do druhého čítania.



Nezaradení poslanci predložili do parlamentu balík 28 zákonov, ktoré by na Slovensku celkom zrušili vyššie územné celky, ktoré tu máme od roku 2001. Ak by zmeny v parlamente poslanci podporili, štát by podľa výpočtov predkladateľov ušetril viac ako 205 miliónov eur. Dôvodom, prečo poslanci navrhujú zrušenie samosprávnych krajov je to, že za 15 rokov nesplnili žiadny zo zásadných cieľov, ktoré im pripisovala reforma verejnej správy..



Mimoriadna správa ombudsmanky



Zákonodarcovia musia ešte prerokovať v druhom čítaní opozičný návrh novely zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti.



Novelu predkladajú poslanci za SaS Martin Poliačik, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anna Zemanová, Jana Cigániková, Alojz Baránik, Martin Klus a Juraj Droba. "Návrh má za cieľ zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov, ustanoviť podmienky chovu psov za účelom ich množenia, podmienky držania takýchto psov a povinnosti vyplývajúce držiteľom, ako aj štátnym orgánom na úseku evidencie a kontroly držania psov určených na množenie," odôvodňujú poslanci.



Poslanci by mali hlasovať aj o mimoriadnej správe ombudsmanky, ktorú Jana Dubovcová vo štvrtok 9. februára predniesla v pléne. Taktiež by mali hlasovať aj o schválení novely zákona o registri partnerov verejného sektora, teda takzvanom protischránkovom zákone. Novelu vypracoval rezort spravodlivosti na podnet ministerstva financií, ktorý narazil na možné problémy s aplikáciou zákona na zahraničných investorov do slovenských dlhopisov pri pripravovanej marcovej emisii štátnych bondov.



Podľa navrhnutej novely tak Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), ktorá spravuje štátny dlh a Národná banka Slovenska (NBS), ktorá vykonáva obchody na medzinárodných trhoch v rámci výkonu menovej politiky eurozóny, nebudú spadať do vecnej pôsobnosti zákona.



Pokus o odvolanie premiéra Fica



V utorok o 13:00 sa začína aj 13. schôdza Národnej rady SR, na programe je jediný bod, a to návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi (Smer-SD). Opoziční poslanci podali návrh na odvolanie predsedu vlády v piatok, 10. februára. Dôvodom má byť kauza s cenami energií. Pod návrh sa podpísalo 42 poslancov.



Premiér už viackrát avizoval, že v prípade mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá sa bude venovať jeho odvolávaniu, sa na nej nezúčastní ani on, ani poslanci za stranu Smer-SD. "Už vopred avizujem, že sa na tomto divadle ja ani moji kolegovia nezúčastníme a budeme sa venovať práci pre ľudí," vyhlásil Fico. "Je o mne všeobecne známe, že ako predseda vlády dlhodobo strážim stabilné ceny energií, čo som potvrdil aj razantnými krokmi, ktorými som napravil chyby regulačného úradu. Je naozaj amorálne, že návrh na moje odvolanie podávajú aj ľudia, ktorí sú zodpovední za zdražovanie cien energií za Radičovej vlády," uzavrel premiér.



Rozhodnutie predsedu vlády Roberta Fica nezúčastniť sa na parlamentnej schôdzi k návrhu na jeho odvolanie je čistá zbabelosť. Myslia si to predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS). K opozičným stranám SaS a OĽaNO sa pri odvolávaní Fica pridalo aj hnutie Sme rodina. Pôjde už o druhé odvolávanie Roberta Fica v tomto volebnom období. Prvýkrát chceli Fica odvolávať opoziční poslanci 7. júla 2016. Podľa opozície premiér svojím prístupom ku kauze Bašternák totiž legitimizoval korupčné správanie, keďže odmieta odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka.