Poslanci zasadnú po viac ako mesiaci do lavíc, na programe majú amnestie aj zákony vrátené Kiskom

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zasadnú v utorok po viac ako mesiaci do poslaneckých lavíc. Na programe 14. schôdze majú 92 bodov.....

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zasadnú v utorok po viac ako mesiaci do poslaneckých lavíc. Na programe 14. schôdze majú 92 bodov. Medzi nimi sú aj tri zákony vrátené prezidentom Andrejom Kiskom. Medzi návrhmi sú okrem vládnych aj poslanecké návrhy prevažne z dielne opozície. Rokovanie je naplánované na 12 dní.



Mečiarove amnestie .



Hneď na úvod bude parlament rokovať o zmene ústavy, ktorú . Tá prišla s riešením ako chce dosiahnuť zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara. Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov.





Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie. Tento návrh prerokujú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní.





Zákony vrátené prezidentom



Prezident žiada parlament, aby neschválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú mu vrátil na opätovné prerokovanie. Novelu zákona o veterinárnej starostlivosti do parlamentu predložila opozičná SaS a schválený bol s podporou niekoľkých poslancov vládneho Smeru-SD.



Prezident v rozhodnutí ocenil snahu predkladateľov tohto zákona zaviesť reguláciu činností takzvaných množiteľov psov z dôvodu, že v Slovenskej republike je veľmi rozšírené nekontrolované množenie psov s cieľom predaja šteniat, a to najmä do zahraničia. Hlava štátu je však zároveň presvedčená, že schválená právna úprava nerieši tieto problémy vhodným spôsobom a neprinesie očakávané zlepšenie v tejto oblasti.



NR SR má tiež na schôdzi definitívne schváliť návrh skupiny koaličných poslancov za strany Smer-SD, SNS a Most-Híd na čele s Jánom Podmanickým a Mariánom Kérym na zatvorenie obchodov počas sviatkov. Podľa návrhu novely Zákonníka práce by mal byť maloobchodný predaj od začiatku mája tohto roka úplne alebo sčasti zakázaný počas 16 štátnych sviatkov v roku.