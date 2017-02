Poslanci volia nového ombudsmana. Kto nahradí Dubovcovú

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) – Poslanci v stredu zvolia nového ochrancu práv. Predseda NR SR Danko stanovil termín prerokovania voľby od 14:00. O ombudsmanovi rozhodnú poslanci hlasovaním o 17:00. Poslanci budú vyberať spomedzi troch kandidátov.



Vládna strana Most-Híd navrhla ako kandidátku Máriu Patakyovú. Získala pre ňu aj podporu Smeru-SD a SNS. Poslanci za OĽaNO-NOVA a SaS navrhli aktivistku za ľudské práva Janku Šipošovú a poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) navrhli aktivistu Antona Čulena..



Patakyová je uznávanou odborníčkou



Súčasnú ombudsmanku Janu Dubovcovú by mala vo funkcii verejnej ochrankyne práv nahradiť podľa strany Most-Híd profesorka Mária Patakyová, ktorá, ako sa uvádza v návrhu, je uznávanou odborníčkou a autoritou v oblasti práva s dlhoročnými skúsenosťami doma i v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave pre legislatívu.



Za verejného ochrancu práv možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý v deň voľby dosiahol vek 35 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať. Ďalej nie je členom politickej strany ani politického hnutia, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasí s voľbou za verejného ochrancu práv. Je nezávislým orgánom, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb.



Funkciu bude zastávať päť rokov



Verejného ochrancu práv volí Národná rada SR na obdobie piatich rokov z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Funkčné obdobie súčasnej verejnej ochrankyni práv Jane Dubovcovej sa končí 28. marca. Ombudsmankou bola od 28. marca 2012. Poslanci NR SR ju do funkcie zvolili 13. decembra 2011.



Parlament by mal v stredu prerokovať aj balík 28 zákonov, s ktorými prišli nezaradení poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková. Tí chcú docieliť, aby sa na Slovensku zrušili vyššie územné celky, zriadené na Slovensku od roku 2001. Ak by zmeny v parlamente poslanci podporili, štát by podľa výpočtov predkladateľov ušetril vyše 205 miliónov eur. Dôvodom, prečo poslanci navrhujú zrušenie samosprávnych krajov, je, že za 15 rokov nesplnili žiadny zo zásadných cieľov, ktoré im pripisovala reforma verejnej správy.