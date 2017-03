Poslanci v Galante žiadajú objasnenie smrti ich kolegu Františka Gauliedera

GALANTA 29. marca (WebNoviny.sk) – Poslanci Mestského zastupiteľstva v Galante apelujú na príslušné orgány aj vyšetrovateľov, aby vykonali všetky nevyhnutné kroky na objasnenie smrti ich kolegu Františka Gauliedera.



„Len náležité, objektívne, cieľavedomé a nikým neovplyvňované prešetrenie celej udalosti vnesie do našej ďalšej poslaneckej práce pokoj a zadosťučinenie, tak veľmi potrebné v súvislosti s odchodom nášho kolegu,“ uvádzajú galantskí poslanci vo vyhlásení, ktoré v stredu poskytli médiám..



Bývalého poslanca Národnej rady SR a v tomto volebnom období mestského poslanca v Galante Františka Gauliedera zrazil v noci z piatka na sobotu medzi Trnovcom nad Váhom a Šaľou vlak.



Nedôvera medzi poslancami a Paškom



Dlhotrvajúca nedôvera medzi poslancami a primátorom Petrom Paškom sa po tragickej smrti Gauliedera ešte viac prehĺbila.





"Vieme, že tu prišlo k bezprecedentnému poníženiu tohto poslanca, ktoré možno nesúvisí s jeho smrťou, ale na mestskom úrade sa ten týždeň stali také veci, ktoré sú otázne a nevieme, či sa toto nechystá aj na ďalšieho kolegu,“ povedal poslanec László Biró.





Mal na mysli obsah obálky určenej primátorovi a poslancom, v ktorej boli kompromitujúce fotografie Gauliedera. Fotografie sa podľa neho dostali do rúk viacerým zamestnancom mestského úradu.



„Na poslancov nič nemám, nikdy som nemal, takto som nikdy nefungoval,“ vyhlásil primátor Paška. Pripustil, že keď sa mu obsah obálky dostal do rúk, obrátil sa na prednostu mestského úradu a mestského právnika s otázkou, čo má s tým robiť. Vzápätí zvolal poslancov, medzitým však prišiel na mestský úrad poslanec Gaulieder a obsah obálky zlikvidoval.



„Dovolil som mu ich skartovať ešte skôr, ako ich videli poslanci. V tejto veci som bol veľmi ľudský, neurobil som nič také, za čo by som sa mal hanbiť,“ dodal Paška.



Poľovačka na primátora



V Galante podľa neho prebieha poľovačka na primátora. Paška sa netají tým, že jeho vzťah s Gauliederom bol zlý. „Na poslednom zastupiteľstve v marci poslanci na návrh Gauliedera schválili uznesenie, aby na mňa hlavný kontrolór podal tri trestné oznámenia," ilustroval ich vzájomný vzťah.



Poslanci mestského zastupiteľstva Paškovi najnovšie vyčítajú nepodanie žiadosti o takmer 260-tisíc eur z eurofondov na rozšírenie zberu triedeného odpadu v meste. Žiadosť schválili v pondelok, v utorok bol posledný termín na jej podanie. Paška uznesenie nepodpísal s vysvetlením, že nebolo schválené na riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Poslanci Paškovi zazlievajú aj nekorektné informovanie o pokute v súvislosti s eurofondami na rekonštrukciu severného krídla neogotického kaštieľa a mestského parku. Paška informoval o potrebe vrátiť 456-tisíc eur, podľa poslancov skutočná suma nedosahuje ani 11-tisíc eur.



