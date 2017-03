Poslanci schválili novelu atómového zákona, Úrad jadrového dozoru SR bude mať silnejšie postavenie

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) bude mať silnejšie postavenie. Parlament vo štvrtok schválil novelu atómového zákona, vďaka ktorej sa do slovenskej legislatívy zavedú nové smernice Euroatomu zavádzajúce nové bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvom ionizujúceho žiarenia.



"Navrhovaná právna úprava prispeje k dosahovaniu cieľa vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike a k jej neustálemu zvyšovaniu. Tento cieľ sa dosiahne posilnením regulačného rámca spadajúceho do našej pôsobnosti,“ uviedol ÚJD..



Vzhľadom na cieľ dosahovania vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení vo všetkých štádiách ich životnosti sú v novele zákona formulované nové legislatívne požiadavky na podstatné bezpečnostné vylepšenia projektov. Posudzovanie jadrovej bezpečnosti by mali vykonávať držitelia povolenia pod kontrolou príslušného dozorného orgánu, ktorým je ÚJD. "S tým súvisí aj legislatívne zakotvenie koncepcie ochrany do hĺbky, ktorá spolu s účinnou kultúrou jadrovej bezpečnosti pôsobí ako rozhodujúci faktor pre dosahovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a jej neustáleho zvyšovania,“ doplnil ÚJD.



Novela taktiež kladie dôraz na zabezpečenie dostatočne kvalifikovaného personálu s vplyvom na jadrovú bezpečnosť ako u držiteľa povolenia, u jeho dodávateľov a subdodávateľov, tak aj na strane dozorného orgánu.



