Poslanci budú rozhodovať o zrušení amnestií Vladimíra Mečiara

Poslanci budú rozhodovať o zrušení amnestií Vladimíra Mečiara. V utorok popoludní sa začne 14. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky,....

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - Poslanci budú rozhodovať o zrušení amnestií Vladimíra Mečiara. V utorok popoludní sa začne 14. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej budú poslanci rozhodovať aj o zrušení amnestií Vladimíra Mečiara.



Novinkou vystúpenia europoslancov .



Poslanci majú zatiaľ na stole dve skrátené legislatívne konania, ktoré sa týkajú novely Ústavy SR a novely zákona o organizácii Ústavného súdu SR.









Na programe sú tiež tri zákony vrátené prezidentom SR, 49 návrhov zákonov v prvom čítaní, z toho 11 vládnych a 38 návrhov podaných poslancami národnej rady, 18 návrhov zákonov v druhom čítaní, z toho 11 vládnych a 7 návrhov podaných poslancami národnej rady. Parlament bude rokovať aj o piatich medzinárodných zmluvách a dohovoroch.









Táto schôdza zároveň odštartuje novinku, ktorú zaviedol predseda parlamentu Andrej Danko v novom rokovacom poriadku, a to vystúpenie poslancov Európskeho parlamentu. Europoslancom bude po odsúhlasení národnou radou umožnené na schôdzi informovať o výkone ich mandátu a o aktuálnych otázkach prerokúvaných v Európskom parlamente, a to podľa príslušnosti k politickej frakcii v Európskom parlamente.



Na svoje vystúpenie budú mať 15 minút. Po ich prezentácií vždy predseda poslaneckého klubu môže položiť na všetkých otázky v časovom limite piatich minút. Na tie europoslanci budú môcť reagovať opäť v časovom pásme päť minút.



Ráno o 08:00 však o definitívnom programe začalo rozhodovať poslanecké grémium. Opozícia totiž odmieta návrh vlády, aby sa o Mečiarových amnestiách rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.









Koalícia navrhuje Mečiarove amnestie zrušiť novelizáciou ústavy a rozšírením kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.









Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie je. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča.



Poslanci v decembri posunuli do druhého čítania aj návrh poslanca Jána Budaja na zrušenie Mečiarových amnestií. Návrh podporili okrem opozičných aj všetci prítomní poslanci za koaličnú stranu Most-Híd. Budajovi ide o amnestie udelené bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, ktorý vykonával niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky v roku 1998.