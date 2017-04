Poslanci budú rozhodovať o zrušení Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) – Parlament bude dnešnú stredu prerokovávať návrh uznesenia, ktorým sa majú zrušiť amnestie Vladimíra Mečiara. Zákonodarný zbor by mohol hlasovať o zrušení amnestií večer o 17:00. Novela ústavy ako aj nadväzujúci zákon o ústavnom súde, ktoré schválili minulý týždeň poslanci, aby následne na ich základe prijali uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií a milosti udelenej Michalovi Kováčovi ml., vyšli už v Zbierke zákonov. Znamená to, že táto legislatíva je platná a účinná.



Návrh musí schváliť 90 zákonodarcov .



Návrh uznesenia musí predložiť 30 poslancov a súhlasiť s ním musí najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd. Poslanci novelu ústavy, ktorá rozširuje kompetencie parlamentu o možnosť zrušiť amnestie a milosti, prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní a schválili minulý týždeň 30. marca. Rovnako tak ako aj nadväzujúcu novelu zákona o ústavnom súde.





Podľa schváleného návrhu zrušenie amnestií či milosti udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné. V pondelok tieto legislatívne zmeny podpísal prezident Andrej Kiska.



Uznesenie majú prijať už dnes



Národná rada má podľa návrhu dnes prijať uznesenie, ktorým ruší článok V a článok VI rozhodnutia predsedu vlády SR z 3. marca 1998 o amnestii, rozhodnutie predsedu vlády zo 7. júla 1998 o amnestii, rozhodnutie prezidenta SR v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997. V dôvodoch sa okrem iného uvádza, že slovenskú spoločnosť dlhodobo znepokojujú amnestie predsedu vlády Vladimíra Mečiara, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta obsiahnuté v rozhodnutiach predsedu vlády o amnestiách, a tiež aj udelená milosť prezidentom Michalom Kováčom zo dňa 12. decembra 1997.





Uznesenie vychádza z presvedčenia, že neoddeliteľnou súčasťou právneho štátu je rešpektovanie základných práv a slobôd, rešpektujúc princíp, že amnestiu nemožno udeliť predstaviteľom štátnej moci, osobám, ktoré konajú v ich mene alebo v súčinnosti s nimi, a blízkym predstaviteľom štátnej moci. Taktiež berie do úvahy Deklaráciu o ochrane všetkých osôb pred núteným zmiznutím, Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím. Odvoláva sa aj na sľub prezidenta, ktorého súčasťou je záväzok vykonávať svoje povinnosti v záujme občanov a zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony.