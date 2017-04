Poslanci OĽaNO-NOVA navrhujú zatvoriť obchody aj v nedeľu

Prijatím návrhu novely Zákonníka práce z dielne poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO-NOVA by sa Slovensko priblížilo k vyspelým krajinám.





„V predkladanom návrhu zákona sa neumožňuje zamestnávateľovi nariadiť zamestnancovi alebo dohodnúť so zamestnancom v nedeľu prácu, ktorou je maloobchodný predaj,“ uvádzajú predkladatelia. „V poslednom čase rezonuje v spoločnosti debata týkajúca sa práce zamestnancov počas dní, keď by každý človek mal mať nárok na voľno. Venovať sa rodine, deťom, svojim koníčkom či záľubám, prípadne len oddychovať,“ vymenovala príklady činností, ktoré sa tradične vykonávali v nedeľu predkladateľka návrhu Anna Verešová.



Podľa predkladateľov sa rozvojom obchodu a predlžovaním otváracích hodín za posledné roky nedeľa zaradila medzi klasické pracovné dni.



Každý piaty Slovák v nedeľu pracuje



Podľa OĽaNO-NOVA každý piaty Slovák trávi nedeľu v práci, čo je najviac zo všetkých európskych krajín. „Pritom firmy, v ktorých Slováci pracujú, majú prácu v nedeľu vo svojich materských krajinách obmedzenú,“ dodávajú. Poslankyňa Verešová zdôraznila, že týmto návrhom chcú chrániť pracovníkov obchodu.



Poslanci NR SR budú pokračovať v rokovaní 14. schôdze parlamentu v utorok 4. apríla o 9:00. V utorok začnú návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach. O jedenástej hodine budú hlasovať o prerokovaných návrhoch zákonov a venovať sa budú aj diskusii o ďalších opozičných návrhoch.