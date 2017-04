Poslanci OĽaNO-NOVA chcú zakázať zlaté padáky

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) – Poslanci OĽaNO-NOVA chcú upraviť výber a odmeňovanie zástupcov štátu v orgánoch spoločností so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone takejto funkcie.



Do parlamentu preto predložili návrh zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu. NR SR o ich návrhu bude rokovať v máji. Hlavným dôvodom prijatia predloženého návrhu zákona je podľa skupiny poslancov celospoločenská situácia, keď spoločnosť je traumatizovaná enormným zvýšením cien energií, ktoré zapríčinili aj nekvalifikované rozhodnutia a postup zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. „Títo zástupcovia štátu poberajú za výkon svojej funkcie vysoké odmeny a pri skončení v tejto funkcii neprimerané odstupné,“ upozorňujú predkladatelia. .



Navrhujú transparentný výberový proces



Vysoké odmeny sú však podľa poslancov OĽaNO-NOVA len jednou časťou tohto problému. Rovnako výraznou systémovou chybou je podľa nich aj absencia zákonnej úpravy, ktorá by stanovila kritériá a spôsob výberu týchto osôb. „Výsledkom tohto nedostatku môže byť stav, keď sú do týchto funkcií netransparentným spôsobom a na základe politických nominácií ustanovované osoby bez potrebných znalostí a praktických skúseností neraz poberajúce neprimerané odmeny,“ zdôrazňujú predkladatelia s tým, že ďalšou úzko súvisiacou systémovou chybou je aj chýbajúca zodpovednosť osôb ustanovených do týchto funkcií za škodu pri výkone ich funkcie. Zároveň upozorňujú, že chýba zákonná úprava, bez ktorej nie je možné v plnej miere zabezpečiť záujmy štátu pri nakladaní s jeho majetkom.



Návrh zákona má ambíciu riešiť všetky tri uvedené aspekty. Obsahuje podrobný procesný postup určujúci spôsob výberu zástupcov štátu v spoločnostiach so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, zároveň prináša zákonný mechanizmus určenia odmien pre tieto osoby, ale upravuje aj zodpovednosť týchto osôb pri výkone ich funkcie za škodu spôsobenú štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.



OĽaNO-NOVA konštatuje, že navrhuje transparentný výberový proces, ktorý nastavuje kritériá takým spôsobom, aby boli do funkcií zástupcov štátu vybrané osoby, ktoré napĺňajú kvalitatívne tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady. Ide napríklad o bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie, riadiacu prax, odbornú prax a odbornú spôsobilosť, či znalosť cudzieho jazyka. Dôležitým prvkom výberového procesu má byť možnosť neustálej kontroly zo strany verejnosti. V praxi to znamená zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do výberu, zverejnenie prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu.



Vylúčenie odstupného zo zákona



Návrh zákona tiež stanovuje, z akých zásad vychádza regulácia odmeňovania zástupcov štátu. Sú to zásady legality, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a transparentnosti. Poslanci navrhujú aj zákaz kumulatívneho poberania odmien za výkon viacerých funkcií. Predkladatelia navrhujú priznať zástupcom štátu pri výkone funkcie v ďalších spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu odmenu najviac vo výške minimálnej mzdy. Ďalšou novinkou je sankcia za absenciu na zasadnutiach orgánu spoločnosti. Táto sankcia môže mať v zmysle návrhu zákona rôznu intenzitu, v závislosti od miery a počtu absencií, ako aj od formy ospravedlnenia, ktoré by malo byť odôvodnené výlučne závažnými okolnosťami. Hlavným zmyslom tohto ustanovenia je preventívne pôsobiť na zástupcov štátu a viesť ich k zodpovednému výkonu ich funkcie.



OĽaNO – NOVA dodáva, že vzhľadom na pretrvávajúce problémy ako je neprimerané odstupné vo forme „zlatých padákov“, navrhuje vylúčiť zo zákona možnosť nároku na odstupné. Po skončení výkonu funkcie by nemal zástupca štátu nárok na odstupné ani na iné porovnateľné finančné kompenzácie súvisiace so skončením jeho funkcie v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. K takýmto porovnateľným finančným kompenzáciám patria napríklad aj mimoriadne odmeny pri skončení funkcie.