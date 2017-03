Porte vyhral kráľovskú etapu na Paríž-Nice, Henao do žltého

Austrálsky cyklista Richie Porte sa stal víťazom sobotňajšej kráľovskej etapy na etapových pretekoch Paríž-Nice. Člen tímu BMC Racing....

COL DE LA COUILLOLE 11. marca (WebNoviny.sk) - Austrálsky cyklista Richie Porte sa stal víťazom sobotňajšej kráľovskej etapy na etapových pretekoch Paríž-Nice.



Člen tímu BMC Racing mal v siedmom pokračovaní v závere na cieľovom stúpaní na Col de la Couillole najviac síl, rozhodujúci náskok si utvoril 3 km pred koncom, keď ušiel rivalom z hlavnej skupiny..





Tridsaťdvaročný dvojnásobný víťaz tohto podujatia (2013, 2015) vyhral s náskokom 21 sekúnd pred Španielom Albertom Contadorom z tímu Trek-Segafredo, na tretej pozícii s mankom 32 sekúnd klasifikovali írskeho jazdca družstva Quick-Step Floors Daniela Martina. Výsledky slovenských cyklistov Bora-Hansgrohe Juraja Sagana a Michaela Kolářa ešte nie sú známe.



V priebežnej celkovej klasifikácii prišlo k zmene lídra, do žltého dresu sa v nedeľňajšej záverečnej ôsmej etape oblečie Sergio Henao z tímu Sky. Kolumbijčan skončil v sobotu na štvrtom mieste a celkovo má pred Martinom náskok 30 sekúnd. Tretiu priečku okupuje Contador s odstupom 31 sekúnd.



Doterajší vedúci muž poradia Julian Alaphilippe z tímu Quick-Step Floors sa v sobotu umiestnil na 14. mieste so stratou 2:40 min a klesol na piatu pozíciu, za Henaom zaostáva o 1:22 min. Nedeľňajšia záverečná etapa bude obsahovať tri stúpania druhej a dve stúpania prvej kategórie, to posledné Col dEze príde na rad 15 km pred cieľom.



Paríž-Nice 2017:







, 2. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +21 s, 3. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors, 4. Sergio Henao (Kol.) Sky - obaja +32, 5. Ion Izaguirre (Šp.) Bahrain-Merida +55, 6. Jakob Fuglsang (Dán.) Astana +1:07 min



1. Sergio Henao (Kol.) Sky 27:01:15 h, 2. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +30 s, 3. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +31, 4. Gorka Izaguirre (Šp.) Movistar +1:00 min, 5. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors +1:22, 6. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +1:34