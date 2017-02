Porošenko: Putin neznáša Ukrajinu, jeho chute sa neobmedzujú

Ruský prezident Vladimir Putin hlboko a úprimne neznáša Ukrajinu a popiera jedinečnosť ukrajinského štátu a národa. Na bezpečnostnej konferencii....

MNÍCHOV 17. februára (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin hlboko a úprimne neznáša Ukrajinu a popiera jedinečnosť ukrajinského štátu a národa. Na bezpečnostnej konferencii v Mníchove to v piatok vyhlásil ukrajinský prezident Petro Porošenko.



Putin podľa neho verejne vyhlasuje, že Ukrajina je častou Ruska. "Na politickej mape Európy nevidí miesto pre Ukrajinu a chce vyparádiť Ukrajinu do ruských farieb. Ale bolo by chybou myslieť si, že chute Ruska sa obmedzujú iba na Ukrajinu," varoval Porošenko, ktorého citovala agentúra UNIAN..



Podľa agentúry Ukrinform Porošenko taktiež vyhlásil, že Ukrajina verí v Európu a je "najeurooptimistickejším národom na kontinente". Ako zdôraznil, je hrdý na to, že je prezidentom Ukrajine v týchto ťažkých časoch.