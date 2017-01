Poprední európski politici varovali Trumpa pred Putinom

WASHINGTON 10. januára (WebNoviny.sk) - Viacerí politici zo strednej a východnej Európy sú medzi signatármi listu, ktorým varujú novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa pred najvyšším ruským predstaviteľom Vladimirom Putinom.



"Putin nechce urobiť Ameriku veľkou. My ako vaši spojenci to však chceme," uvádza sa podľa tlačovej agentúry DPA okrem iného v liste, ktorý podpísali aj niekdajší šéfovia českej a poľskej diplomacie, Karel Schwarzenberg a Radoslaw Sikorski, či bývalý švédsky premiér Carl Bildt.



Sankcie uvalené na Ruskú federáciu by sa podľa ich názoru nemali zrušiť a rozdelenie Ukrajiny (anexia Krymu Ruskom) by sa nemalo akceptovať.



Rusko za Putinovej vlády urobilo vďaka militarizmu, vojnám, hrozbám, porušeniu dohôd a falošným sľubom z Európy jedno z nebezpečnejších miest planéty. Zlepšenie vzťahov s Moskvou patrí medzi Trumpom opakovane potvrdzované priority jeho pôsobenia v prezidentskej funkcii.