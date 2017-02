Poprad ulovil ďalšie dve ruské posily z KHL

Brankár Vladimir Fokin a obranca Rinat Ibragimov majú za sebou premiéru v Tipsport lige.POPRAD 15. februára (WebNoviny.sk) - Ruskí hokejisti Vladimir Fokin a Rinat Ibragimov sa stali novými posilami HK Poprad. Pod Tatry prišli z klubov Kontinentálnej hokejovej ligy, ktoré sa neprebojovali do bojov o Gagarinov pohár. Premiéru absolvovali už v utorok v zápase proti Nitre.



Fokin odchytal v ruskej nadnárodnej súťaži 123 zápasov, v tejto sezóne nastúpil v devätnástich za Jugru Chanty-Mansijsk. Obranca Ibragimov je majster sveta do 18 rokov 2004, v ročníku 2013/14 vyhral s Magnitogorskom aj Gagarinov pohár. V tejto sezóne hral už v KHL za Soči a Chanty-Mansijsk..



"Hlavnou úlohou bolo zaplátanie dier v obrane, ktoré sa vyskytli po odchode Chaloupku. Problémy nám robí aj zdravotný stav Postnikova, s ktorým momentálne nemôžeme počítať. Ďalším cieľom bolo doplnenie stavu na brankárskom poste, a to nie len z pohľadu kvantity, ale najmä kvality. Ak sa nám podarí dostať do play-off, tak pripravených chceme mať troch brankárov. Na druhej strane sme nikoho nechceli uvoľniť, káder musíme mať dostatočne široký. Týchto desať zápasov sa dá brať ako štartovacia plocha pred play-off. U hráčov z Ruska všetko závisí od toho, ako sa dokážu prispôsobiť, čo na tie zmeny povie ich hlava. U nás sa však stretávame so skúsenými hráčmi a čistými profesionálmi, čoho svedectvom sú aj ich úspechy či štatistiky v kvalitnej KHL," uviedol na klubovom webe tréner HK Poprad Marcel Ozimák.