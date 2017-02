Poprad si poradil s Košicami, na Liptove víťazstvo Žiliny

Hokejisti Košíc prehrali 2:3 na ľade Popradu v piatkovom zápase 46. kola Tipsport ligy 20162017. "Oceliari" sa pod Tatrami ujali vedenia....

POPRAD 17. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Košíc prehrali 2:3 na ľade Popradu v piatkovom zápase 46. kola Tipsport ligy 2016/2017. "Oceliari" sa pod Tatrami ujali vedenia v 6. min zásluhou Jiřího Biceka, no "kamzíci" ešte v prvej časti otočili gólmi Mareka Zagrapana a Petra Bjalončíka.



V 28. min na 2:2 vyrovnal skúsený Ladislav Nagy, ale Popradčanom vrátil najtesnejší náskok v 37. min Patrik Svitana. Domácim sa až do záveru stretnutia podarilo udržať vedenie a získali tri body. Urobili tak ďalší krok k tomu, aby v závere základnej časti nemuseli bojovať o prienik do play-off. Košičania sú stále na 3. mieste tipsportligovej tabuľky. .



HK Poprad - HC Košice 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)



18. Zagrapan (Lichanec, Davydov), 19. Bjalončík (L. Hvila, Henderson), 37. P. Svitana (Kroták) - 6. Bicek (Suja, E. Šedivý), 28. L. Nagy (Spilár, Boltun)



3:3 na 2 min, 0:0, Lokšík, Majling - Holienka, Kollár, 1760 divákov



Fokin - Š. Fabian, R. Suchý, Ibragimov, Davydov, Dinda, Guľajev, A. Ježek, Lubor Pokovič - P. Svitana, Mlynarovič, Kroták - Matúš Paločko, Zagrapan, Lichanec - Henderson, Bjalončík, L. Hvila - Abramov, Murček, Matej Paločko



Kopřiva (18. Hrabal) - Šmach, M. Dudáš, Jankovič, Matejka, J. Vašíček, Deyl, Vrábeľ, P. Koch - L. Nagy, Boltun, Spilár - Tibor Varga, Suja, Bicek - E. Šedivý, Jenčík, Hričina - J. Milý, P. Bartoš, Šoltés



Hokejisti Žiliny uspeli na ľade Liptovského Mikuláša, keď v piatkovom zápase triumfovali 5:4. Hostia pritom v stretnutí trikrát prehrávali. V drese domácich sa dvakrát presadil obranca Tomáš Nádašdi, po jednom góle strelili Filip Mezovský a Richard Stehlík.



Na úspechu "vlkov" sa najvýraznejšie podieľal Rastislav Konečný, ktorý okrem dvoch presných zásahov pridal jednu asistenciu. Ďalšie góly pridali Radim Hruška, Václav Stupka a o víťazstve hostí rozhodol Juraj Jurík. Liptovský Mikuláš prehral piaty duel po sebe a figuruje na poslednom mieste v tipsportligovej tabuľke, Žilina je štvrtá.



MHk 32 Liptovský Mikuláš - MsHK Doxxbet Žilina 4:5 (1:0, 2:4, 1:1)



7. T. Nádašdi (Stümpel, Kriška), 21. Mezovský (Kriška, M. Sukeľ), 23. Stehlík (A. Laco, Vybíral), 52. T. Nádašdi (Kriška, M. Uram) - 21. R. Hruška (Húževka, Marek Hovorka), 22. R. Konečný (Holovič, Stupka), 36. Stupka (R. Konečný, Holovič), 40. R. Konečný (D. Brejčák, Stupka), 55. J. Jurík



7:7 na 2 min, navyše Marek Hovorka (Žilina) 10 min osobný trest, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jura, Snášel - Korba, Riš, 1135 divákov







Durný (22. A. Nagy) - Stehlík, Bagin, Mezovský, T. Nádašdi, M. Šiška, Burzala, M. Moravčík, Kadlubiak - A. Laco, Stümpel, Vybíral - M. Uram, M. Sukeľ, Kriška - J. Sukeľ, Langhammer, Števuliak - Richard Huna, Róbert Huna, Lištiak



T. Tomek - V. Čížek, P. Mikuš, Juraško, D. Brejčák, Macejko, M. Grman, Prokop, J. E. Mendrej - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Švihálek, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - Gmitter, Ondruš, Rogoň



Hokejisti Banskej Bystrice v piatok v domácom prostredí zvíťazili 3:2 po predĺžení nad hráčmi Nitry. Hostia v stretnutí dvakrát viedli, no na presný zásah Judda Blackwatera z 19. min odpovedal v 24. min Patrik Lamper a na gól Tibora Kutálka zase Martin Belluš. Duel dospel do predĺženia, v ktorom druhý bod pre lídra tabuľky zariadil Jordan Hickmott. Druhá Nitra na Banskú Bystricu stráca po piatku štyri body.



HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 3:2 po predĺžení (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)



24. Matoušek (Lamper, J. Carlsson), 31. Belluš (Bortňák), 64. Hickmott (Maione, Buc) - 19. Blackwater (Marek Slovák, M. Tvrdoň), 27. Kutálek (Ordzovenský, Blackwater)



4:4 na 2 min, 1:0, 0:0 J. Konc, Novák - Rojík, Krajčík, 2841 divákov



Bacashihua - A. Sedlák, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, Gründling, Rosandič - Buc, T. Surový, Hickmott - Higgs, T. Zigo, Kafka - Belluš, Bortňák, Skalický - Lamper,M. Češík, Matoušek



Hartzell - Ordzovenský, Milam, Mezei, Rais, M. Versteeg, Meland, Pupák, Korím - M. Tvrdoň, Marek Slovák, Blackwater - Kutálek, Krištof, H. Ručkay - Cope, J. Šiška, Macík - Bajtek, L. Paukovček, J. Štefanka



Hokejisti Nových Zámkov získali v piatkovom domácom zápase tri body za víťazstvo 1:0 nad Zvolenom. Triumf nováčika TL zariadil v poslednej minúte riadneho hracieho času Rus Stanislav Kučkin, ktorý do Nových Zámkov prišiel v úvode aktuálneho týždňa.



Obaja brankári, Joakim Lundström aj Samuel Baroš, si dlho držali konto, ale 24 sekúnd pred treťou sirénou napokon kapituloval hosťujúci 23-ročný Baroš. Novozámčanom patrí po piatku 8. miesto tipsportligovej tabuľky - za siedmym Zvolenom zaostávajú o osem bodov a pred deviatym Trenčínom majú odstup dvoch bodov.



HC Nové Zámky - HKM Zvolen 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



60. Kučkin (Sandgren)



3:2 na 2 min, 0:0, Kubuš, Jonák - Výleta, Kacej



Lundström - Cardwell, Drtina, P. Maier, Sandrgen, Denis Rehák, Mäkinen, Makovský, Tábi - M. Paulovič, Kytnár, Saarinen - Hujsa, Š. Novotný, Kučkin - R. Lelkeš, Čaládi, Fábry - J. Tibenský, Dominik Rehák, Dubec



Zvolen: S. Baroš - D. Krejči, Andersons, T. Valenta, Hraško, M. Novák, M. Ivan, Plechanov, J. Homer - Zuzin, Puliš, Lušňák - J. Majdan, L. Jurík, Klhůfek - Matis, S. Petráš, Šišovský - Jurák, Síkela, L. Novák