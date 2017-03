Poltonová Egypťanka po 25 rokoch vyšla z domu, pri operácii jej odobrali 100 kilogramov

BOMBAJ 9. marca (WebNoviny.sk) - Egypťanka, ktorá bola ešte v januári s váhou 500 kilogramov údajne najťažšou ženou na svete, podstúpila v indickom Bombaji operáciu zameranú na zníženie nadmernej telesnej hmotnosti. Informoval o tom dnes portál britskej spravodajskej stanice BBC.



Hovorca nemocnice Saifee Hospital v Bombaji povedal, že Imán Ahmad Abdal Attíovej (36) ubudlo z hmotnosti od jej januárového príchodu do Indie 100 kilogramov. .



Bariatrická operácia ako posledná možnosť



"Snažíme sa ju dostať do dostatočne dobrej kondície, aby mohla čo najskôr odletieť naspäť do Egypta," uviedla nemocnica vo vyhlásení. Jej rodina už skôr priznala, že Imán nevyšla z domu 25 rokov, kým neodcestovala charterovým lietadlom do Indie na spomínanú operáciu.



Hovorca nemocnice pre BBC povedal, že je dobrá šanca, že Egypťanke sa v nasledujúcich mesiacoch bude hmotnosť ďalej znižovať. Operáciu vykonal tím lekárov pod vedením bariatrického chirurga Dr. Muffazala Lakdawalu.



Bariatrická operácia (patrí sem aj bandáž žalúdka), teda zákrok zameraný na zníženie telesnej hmotnosti, sa využíva až ako posledná možnosť na liečbu ľudí, ktorí sú nebezpečne obézni a majú nadmerné množstvo telesného tuku. To znamená, že majú index telesnej hmotnosti (BMI) 40 a viac, alebo 35 plus zdravotné ťažkosti spôsobené obezitou.



V 11 rokoch prudko pribrala



Rodina Attíovej uviedla, že Imán vážila po narodení päť kilogramov a diagnostikovali jej elefantiázu. Pri tejto chorobe sa zväčšia telesné časti do veľkých rozmerov, čo spôsobuje parazitická infekcia. Keď mala Attíová 11 rokov, jej hmotnosť sa prudko zvýšila a navyše utrpela aj mozgovú porážku, po ktorej ostala pripútaná na lôžko. Doma v Egypte sa o ňu stará matka a sestra.



Dr. Lakdawala vlani v decembri pre stanicu BBC povedal, že podľa jeho presvedčenia Attíová nemá elefantiázu, ale trpí lymfedémom - ochorením vyvolaným zlým fungovaním lymfatického systému - súvisiacim s obezitou, a ten spôsobuje gigantické opuchy nôh.



