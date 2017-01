Polovica užívateľov internetu na Slovensku sú tridsiatnici

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) - Viac ako polovica slovenských užívateľov internetu má viac ako 35 rokov a štvrtina patrí do vekovej kategórie 25 až 34 rokov. V porovnaní s ostatnými štátmi regiónu je toto rozdelenie užívateľov do jednotlivých vekových kategórií priemerné. Najväčšiu skupina najstarších užívateľov vo veku viac ako 55 rokov sa nachádza v Estónsku, kde internet využíva 21 % a najviac mladších užívateľov vo veku 15 až 34 rokov surfuje po internete v Moldavsku, konkrétne 55 %. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Gemius.



Ako ďalej vyplýva z prieskumu, zo všetkých štátov regiónu strednej a východnej Európy má Slovensko spolu s Českou republikou najvyšší podiel užívateľov so stredoškolským vzdelaním, pomerne veľká skupina týchto užívateľov bola zaznamenaná aj v Maďarsku a Srbsku. Naopak, najviac užívateľov s vysokoškolským vzdelaním vykazuje Ukrajina a Chorvátsko. Internet na Slovensku navštevuje, rovnako ako v Česku, Estónsku a Poľsku, takmer rovnaký počet žien a mužov. Napríklad v Lotyšsku či Rumunsku surfujú po internete predovšetkým muži (53 % užívateľov), zatiaľ čo v Srbsku, Chorvátsku a na Ukrajine víťazia ženy (53 až 56 %).



Podľa spoločnosti Gemius rozšírenie internetu na Slovensku, čiže medzi užívateľmi vo veku od 15 do 69 rokov, dosahuje 64 %, pričom priemer celého regiónu strednej a východnej Európy dosiahol 63 %. Najrozšírenejšie je internetové pripojenie v Estónsku s podielom 86 % a Českej republike s podielom 75 %. Naopak, najmenej rozšírený je v Rumunsku s podielom 58 %.



Gemius je obchodno-poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje dáta, riešenia a odporúčania v oblasti správy online reklamných kampaniach, monitoring a analýzy webových stránok či profilov internetových užívateľov. Pôsobí na 30 trhoch v Európe, na Blízkom východe a v Afrike.