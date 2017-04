Polovica Slovákov vníma Európsku úniu pozitívne, patríte medzi nich

Členstvo v Európskej únii (EÚ) vníma pozitívne 57 percent Európanov. Je to o 4 percentá viac v porovnaní s prieskumom zo septembra minulého....

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) vníma pozitívne 57 percent Európanov. Je to o 4 percentá viac v porovnaní s prieskumom zo septembra minulého roka a takmer na takej istej úrovni ako v roku 2007 (58%), pred vypuknutím finančnej krízy.



Tieto percentá sa však výrazne líšia v jednotlivých členských krajinách EÚ. Na Slovensku členstvo v EÚ za dobrú vec považuje presne 50 percent obyvateľov. Najväčšia podpora únii je v Luxembursku (84%) a najnižšia v Českej republike (33%). .



S EÚ cíti spätých 56 percent Európanov



U Slovákov sa posilnil pocit spätnosti s EÚ na 54 percent, celkovo sa s EÚ cíti spätých 56 percent Európanov. O výsledkoch eurobarometru informovala tlačová atašé Európskeho parlamentu Soňa Mellak.





„Zistenia Eurobarometra o postojoch občanov k EÚ sú po prvýkrát od začiatku krízy v roku 2007 veľmi povzbudivé. Ukazujú, že Európania očakávajú od únie, že bude odpovedať jednohlasne na ich obavy z medzinárodných kríz, ktoré urobili ich svet neistejším a nebezpečnejším. Je na nás, politických lídroch, aby sme im ukázali, že tieto očakávania sú na mieste. Musíme ich presvedčiť našou každodennou prácou a rozhodnutiami, že Únia môže ochrániť a zlepšiť ich život,” povedal predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani.





Z prieskumu ďalej vyplýva, že 73 percent respondentov uprednostňuje spoločnú reakciu zo strany EÚ pred individuálnymi riešeniami jednotlivých krajín EÚ na najnovšie geopolitické udalosti, akými sú napríklad väčšia nestabilita v arabskom svete, rastúci vplyv Ruska a Číny, brexit a zvolenie Donalda Trumpa.



Väčšina si želá silnejšiu reakciu zo strany EÚ na boj proti terorizmu (80%), nezamestnanosť (78%), ochranu životného prostredia (75%) a v boji proti daňovým podvodom (74%). Podobne je to aj na Slovensku.



Slováci sú väčší optimisti ako Európania



Narastajúci počet Európanov (43%) si myslí, že ich hlas v EÚ zaváži, čo je najviac od roku 2007 a o 6 percentuálnych bodov viac v porovnaní s rokom 2016. U nás si to myslí 35 percent Slovákov. Šiesti z desiatich Európanov (63%) hovoria, že ich hlas zaváži vo vlastnej krajine. Rovnaké číslo platí aj pre Slovensko.



Na druhej strane až 45 percent Slovákov je spokojných s tým, ako funguje demokracia v Európskej únii, no len 39 percent s jej fungovaním vo vlastnej krajine. Slováci sú väčší optimisti ako Európania v otázke, či sa veci v EÚ vyvíjajú správnym smerom, myslí si to 27 percent Slovákov (25% obyvateľov EÚ).



Prevažná väčšina Európanov si myslí, že rozdiely medzi sociálnymi triedami sú signifikantné (84% obyvateľov EÚ a 86% Slovákov) a tretina z nich pochybuje, že kríza sa skončí v dohľadnom čase.