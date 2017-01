Polícia zatkla muža, ktorý vylepšil známy nápis Hollywood

Polícia zadržala muža, ktorý v noci na 1. januára vylepšil svetoznámy nápis Hollywood nad rovnomennou štvrťou Los Angeles a zmenil ho na....

LOS ANGELES 10. januára (WebNoviny.sk) - Polícia zadržala muža, ktorý v noci na 1. januára vylepšil svetoznámy nápis Hollywood nad rovnomennou štvrťou Los Angeles a zmenil ho na Hollyweed. Ide o 30-ročného umelca Zacharyho Fernandeza, známeho aj ako Ježišove ruky.



Fernandez sa v pondelok v sprievode svojho právnika dobrovoľne prihlásil na polícii. Tá s ním spísala zápisnicu a potom ho na kauciu prepustila. Umelec preliezol okolo tretej hodiny ráno cez ochranné oplotenie okolo nápisu na kopci nad mestom a pomocou veľkých nepremokavých plachiet zmenil dve takmer 14-metrové biele písmená "O" na "e". Písmená zostali nepoškodené.



Slovo "weed" (tráva) je v hovorovej angličtine označením pre marihuanu. Voliči v Kalifornii v novembri schválili návrh na legalizáciu rekreačného používania marihuany od roku 2018. Žart samozrejme vyvolal záujem turistov, ktorí sa s pozmeneným nápisom chceli zvečniť. Nápis bol po niekoľkých hodinách uvedený do pôvodného stavu.



Fernandez sa k činu priznal minulý týždeň v rozhovore pre časopis The Hollywood Reporter, polícia však vtedy nepotvrdila, že ho spáchal. Okrem iného v ňom povedal, že jeho čin nebol vandalizmus, ale skôr umenie, ktorým chcel vzbudiť pozitívne nálady po ťažkom roku. Bol tiež poctou vysokoškolskému študentovi Danielovi Finegoodovi, ktorý 1. januára 1976 upravil nápis rovnakým spôsobom pri príležitosti zmiernenia zákonov v štáte Kalifornia týkajúcich sa marihuany.



Ak bude Fernandez usvedčený, hrozí mu trest odňatia slobody až na pol roka a/alebo pokuta do výšky 1000 dolárov. Súdne pojednávanie je naplánované na 15. februára.