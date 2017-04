Polícia začala trestné stíhanie, u lyžiarov malo dôjsť k subvenčnému podvodu

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Polícia SR začala trestné stíhanie v súvislosti s činnosťou Úseku alpských disciplín (ÚAD) Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA). Podľa 3. oddelenia vyšetrovania odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru (OR PZ) v Poprade totiž existuje podozrenie, že v roku 2015 bolo 7000 eur použitých na iný ako deklarovaný účel.



OR PZ o trestnom stíhaní 1. marca upovedomilo Františka Repku, vtedajšieho prezidenta SLA (23. marca sa vzdal funkcie). Bolo začaté vo veci zločinu subvenčného podvodu na skutkovom základe, že zástupcovia predsedníctva ÚAD SLA po poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorej účel bol jednozančne špecifikovaný na nákup bezpečnostných sietí pre technické a rýchlostné disciplíny, použili predmetnú dotáciu na iný, doposiaľ nezistený účel, čím spôsobili škodu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 7000 eur..



"Neprináleží mi komentovať nič až do skončenia vyšetrovania. Uvidíme ako sa to celé skončí," uviedol v tlačovej správe viceprezident SLA Ivan Ivanič. Ako dodal, dotácie zo štátneho rozpočtu musela SLA vrátiť aj v iných prípadoch, ale nie pre podozrenie z podvodu: "Z nášho pohľadu išlo skôr o administratívne chyby pri vyúčtovaní účelových dotácií pre športovcov v roku 2015. Vrátili sme takmer 25 000 eur, zvažujeme však, že požiadame príslušné ministerstvo, aby opätovne tieto peniaze uvoľnilo."



