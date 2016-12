Polícia radí, ako bezpečne používať pyrotechniku

Počas osláv Silvestra a príchodu Nového roku manipuluje veľa ľudí so zábavnou pyrotechnikou, pričom často v tejto súvislosti dochádza k....

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Počas osláv Silvestra a príchodu Nového roku manipuluje veľa ľudí so zábavnou pyrotechnikou, pričom často v tejto súvislosti dochádza k nešťastiam.



Ako agentúru SITA informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobaník, polícia v tomto prípade neodporúča riskovať. "Mnohí už doplatili úrazmi rúk, tváre, poškodeným zrakom a neraz aj životom. Ak sa aj po Silvestri chcete pozerať na televíziu zdravými očami či zaväzovať si šnúrky na topánkach vlastnými rukami, nemali by ste riskovať," skonštatoval.



Predovšetkým deti treba podľa polície poučiť ako bezpečne narábať so zábavnou pyrotechnikou. "Deti smú manipulovať so zábavnou pyrotechnikou len v prítomnosti dospelého človeka," povedal Džobaník s tým, že na najrozšírenejšom druhu zábavnej pyrotechniky "pirátoch" je označenie "pyrotechnika II. triedy".



"Do tejto triedy patria okrem pirátov, ktorých odborný názov je petarda, tiež minivýbušky aj rímske sviece, fontány, gejzíry, rakety s náplňou farebných svetlíc a iné. Podľa vyhlášky banského úradu o výbušninách túto pyrotechniku môže nadobúdať a používať len osoba staršia ako 18 rokov," uviedol Džobaník.



Deti a mládež do 18 rokov môžu podľa polície používať len pyrotechniku I. triedy, teda prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, lietajúce motýle, ohňopády a blikavky, búchacie guľôčky alebo vystreľovacie konfety.



"Pri kúpe zábavnej pyrotechniky si treba dávať pozor na to, čo kupujete. Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov a s návodom. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma, či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie," upozorňuje Džobaník.



Výrobky zábavnej pyrotechniky by sa podľa neho nemali strkať do vreciek odevov. "Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte. Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte. Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme či snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí," vysvetlil Džobaník.



Polícia tiež pripomína, že nie je vhodné približovať sa k nevybuchnutým raketám a pokúšať sa ich opätovne odpáliť. "Nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja - starších ľudí a zvieratá. Predovšetkým psíky veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie. Buďte preto ohľaduplní," dodal Džobaník.