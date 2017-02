Polícia preveruje situáciu okolo exšéfa ÚRSO Holjenčíka



BRATISLAVA 6. februára (Webnoviny.sk) - Polícia preveruje všetky podozrivé zverejnené informácie v súvislosti so situáciou okolo odchádzajúceho šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Na tlačovej besede to potvrdil prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Po dôslednom preverení sa vyjadríme k stavu ďalšieho konania, dodal.



Holjenčík bol šéfom ÚRSO od roku 2007. Minulý týždeň vo štvrtok oznámil premiérovi Robertovi Ficovi, že odchádza z funkcie. Stalo sa tak potom, čo sa od začiatku tohto roka najprv riešila situácia okolo Stredoslovenskej energetiky, ktorá zvýšila ceny za elektrinu. Neskôr sa prevalila aj kauza a bola zverejnení nahrávka, na ktorej Holjenčík distribučným spoločnostiam radí, aby si precenili majetok. .



"Majetok, ktorý už mal nulovú alebo veľmi nízku hodnotu a ktorý ľudia už v minulosti v cenách energií zaplatili, mal zrazu precenenú hodnotu, čím dosiahli zvýšené náklady distribučných spoločností, ktoré si ich mohli dať od spotrebiteľov zaplatiť. Toto preceňovanie podľa našich informácií zabezpečila znalecká spoločnosť JHS, ktorú údajne stále ovláda Holjenčík," vysvetľovala minulý týždeň poslankyňa SaS Jana Kiššová.



Situáciou v energetike sa zaoberá aj koalícia. Na odchode Holjenčíka trval predseda SNS Andrej Danko. Predseda Mostu-Híd Béla Bugár tiež pripustil, že by došlo ku koaličnej kríze, keby Holjenčík zostal v úrade.



Minulý týždeň Holjenčík premiérovi Robertovi Ficovi oznámil, že sa vzdá funkcie predsedu ÚRSO.