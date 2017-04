Polícia po útoku v Štokholme ešte nezatýkala, hľadá muža v kapucni

ŠTOKHOLM 7. apríla (WebNoviny.sk) - Švédska polícia chce vypočuť muža v kapucni, ktorý bol videný v blízkosti predpokladaného teroristického útoku v centre Štokholmu. Zverejnila jeho fotografiu na eskalátore v metre.



Na tlačovej konferencii to v piatok povedal šéf národnej polície Dan Eliasson, ktorý potvrdil, že zatiaľ v súvislosti s útokom nikoho nezatkli..





"Nevieme, či to bol osamelý incident alebo či ich môže byť viac," citovala tlačová agentúra DPA policajného predstaviteľa Matsa Lofvinga. "Robíme čo môžeme, aby sme tieto udalosti objasnili," dodal šéf švédskej bezpečnostnej služby Anders Thornberg.



Švédska národná železničná spoločnosť oznámila, že po zvyšok dňa zrušila všetky spoje smerujúce do či zo Štokholmu, informovala agentúra Reuters.





Odcudzený nákladný automobil pivovaru Spendrups, v ktorom mohla byť jedna osoba alebo viac ľudí, sa dnes krátko pred 15. hodinou vrútil v centre Štokholmu medzi ľudí v blízkosti rušnej pešej zóny a potom nabúral do budovy obchodného domu Ahlens na Drottninggatane a začal horieť.



Pri útoku podľa doterajších správ zahynuli najmenej traja ľudia a niekoľko ľudí utrpelo zranenia. Automobil bol zamestnancovi odcudzený v piatok, keď neďaleko miesta útoku skladal pivo.