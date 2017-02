Polícia po 20 rokoch vypátrala odsúdeného Ernesta

Pátrači Prezídia Policajného zboru SR v spolupráci s policajtmi Okresného riaditeľstva PZ v Lučenci a banskobystrickým krajským pohotovostným....

BRATISLAVA 17. februára (WebNoviny.sk) - Pátrači Prezídia Policajného zboru SR v spolupráci s policajtmi Okresného riaditeľstva PZ v Lučenci a banskobystrickým krajským pohotovostným policajným útvarom vo štvrtok v skorých ranných hodinách zadržali po 20 rokoch pátrania hľadaného Fiľakovčana, 52-ročného Ernesta B.



Ako agentúru SITA informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka, Krajský súd v Košiciach na neho vydal v marci 1996 príkaz na dodanie do výkonu trestu. Muža totiž odsúdili za podvod na sedem rokov väzenia. Trestnou činnosťou podľa polície spôsobil škodu takmer 2,2 milióna vtedajších slovenských korún (73 000 eur). .



"Polícia po hľadanom pátrala 20 rokov. Viackrát vykonali previerky v mieste predchádzajúceho aj trvalého bydliska. Dvere do bytov nikto neotváral, ak sa aj podarilo zastihnúť rodinných príslušníkov, tvrdili, že sa doma nenachádza a neudržiavajú s ním žiadny kontakt. Celý ten čas ho nikto nevidel ani v meste Fiľakovo. Podľa policajných informátorov sa vraj zdržiaval na Cypre alebo v Grécku," uviedol Slivka.



Na základe získaných informácií Krajský súd v Košiciach na neho vydal medzinárodný a neskôr aj európsky zatykač. Policajtom sa podľa Slivku až tento rok podarilo zistiť, že sa zdržuje v prenajatom byte, preto naplánovali policajnú akciu na jeho zadržanie.



"Existovala dôvodná obava, že sa pokúsi o útek cez balkóny, dvere na výzvu neotvorí, a tak ich bude nutné prekonať násilím alebo bude klásť aktívny odpor. Preto požiadali o pomoc pri jeho zadržaní príslušníkov pohotovostného útvaru Banská Bystrica," povedal Slivka s tým, že Ernesta B. policajti predviedli na obvodné oddelenie v Banskej Bystrici – Východ a po spísaní zápisnice ho eskortovali do Ústavu na výkon trestu v Banskej Bystrici.