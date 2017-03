Polícia pátra po vodičovi, ktorý zrazil smetiara

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA 14. marca (WebNoviny.sk) - Polícia pátra po vodičovi, ktorý v pondelok predpoludním na banskobystrickom sídlisku Sásová narazil do jedného z pracovníkov zberu komunálneho odpadu. Tí na Magurskej ulici práve vysýpali do smetiarskeho auta kontajner, keď ich v dosť vysokej rýchlosti obehlo auto a 26-ročnému pracovníkovi prešlo po ľavej nohe.





Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, muža odhodilo za smetiarske auto, vodič pravdepodobne na svetlozelenom Citroëne Berlingo s banskobystrickým evidenčným číslom nezastavil a ušiel. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri vyšetrovaní tohto prípadu je možné oznámiť na linke 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom oddelení. .



