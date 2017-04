Polícia pátra po mužovi, ktorý prepadol banku v Petržalke

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po zatiaľ neznámom páchateľovi, ktorý v sobotu vo večerných hodinách lúpežne prepadol pobočku....

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po zatiaľ neznámom páchateľovi, ktorý v sobotu vo večerných hodinách lúpežne prepadol pobočku banky v priestoroch nákupného centra na Einsteinovej ulici v mestskej časti Bratislava – Petržalka.



Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, muž vošiel do priestorov pobočky na prvom poschodí obchodného centra a pod hrozbou použitia zbrane požadoval peniaze. Zamestnanec banky mu z obavy o život dal hotovosť vo výške minimálne 50-tisíc eur..





Páchateľ utiekol po sklenenom moste pre chodcov vedúcom z nákupného centra, následne po Panónskej ceste smerom do Petržalky. V čase lúpežného prepadnutia sa v priestoroch banky nachádzalo päť pracovníkov a jeden zákazník, nik nebol zranený. Vyšetrovateľ Policajného zboru už začal trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpeže.



Páchateľom je muž vysoký asi 170 až 175 cm, strednej postavy, oblečenú mal čiernu bundu s bielymi pásmi na rukávoch, čierne športové nohavice, čierne tenisky a na rukách mal čierne rukavice. Muž mal na hlave a tvári čiernu parochňu s bradou. Akékoľvek informácie o páchateľovi môžu občania oznámiť na bezplatné číslo polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.



Lúpeže bánk v roku 2017



19. januára



Asi 35-ročný vysoký chudý muž so strelnou zbraňou prepadol krátko pred 15:30 pobočku banky na Komárnickej ulici v Bratislave.



Zamestnankyňa pobočky banky mu vydala peniaze. Páchateľ si ich vložil do žltočiernej igelitovej tašky a ušiel smerom doľava od pobočky medzi bytovky.



Koľko peňazí si z banky odniesol, zatiaľ policajti nezistili. Počas prepadu sa v pobočke nenachádzal žiaden klient, ani sa nikto nezranil.



29. apríla



Asi 175 cm vysoký muž lúpežne prepadol pobočku banky v priestoroch nákupného centra na Einsteinovej ulici v mestskej časti Bratislava – Petržalka.



Pod hrozbou použitia zbrane si odniesol hotovosť vo výške minimálne 50-tisíc eur. Pri lúpeži nebol nikto zranený.