Polícia pátra po kurióznom vodičovi, havaroval niekoľkokrát

Polícia žiada ľudí o pomoc pri pátraní po neznámom vodičovi automobilu Volkswagen Golf s evidenčným číslom ZA 156 GP, ktorý spôsobil viacero....

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Polícia žiada ľudí o pomoc pri pátraní po neznámom vodičovi automobilu Volkswagen Golf s evidenčným číslom ZA 156 GP, ktorý spôsobil viacero nehôd.



Ako agentúru SITA informoval žilinský policajný hovorca Radko Moravčík, vodič v utorok 24. januára po 14:00 na Závodskej ulici v Žiline narazil do vozidla Peugeot 308 a zaparkovaného vozidla Volvo V40. Po dopravnej nehode pokračoval v jazde po Hálkovej ulici v smere na Rondel, kde narazil do trolejbusu. Na Jánošíkovej ulici následne narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Fabia. Neznámy vodič nezastavil a pokračoval v jazde.



Polícia motorové vozidlo vypátrala na Bratislavskej ulici v Žiline, vodič v ňom však už nebol. Občania môžu akékoľvek informácie k dopravnej nehode oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na najbližšom útvare policajného zboru, prípadne priamo na okresnom dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline na telefónnych číslach 0961403524, 0961403510 alebo 0961403500.