Polícia obvinila 19-ročného Matúša zo šiestich skutkov

Spišskonovoveskí policajti obvinili 19-ročného mladíka zo šiestich skutkov, pri troch mu „asistoval“ iba 15-ročný chlapec. Ako ďalej....

BRATISLAVA/ KOŠICE 24. apríla (WebNoviny.sk) - Spišskonovoveskí policajti obvinili 19-ročného mladíka zo šiestich skutkov, pri troch mu „asistoval“ iba 15-ročný chlapec. Ako ďalej agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, spišskonovoveskí policajti objasnili viacero prípadov, ktoré zaznamenali v meste Spišská Nová Ves od decembra minulého roka. Ide o prípady požiarov áut, požiarov kontajnerov na zber odpadu, pokusy krádeže na čerpacej stanici i v bare.



Zo všetkých šiestich skutkov obvinili 19-ročného Matúša zo Spišskej Novej Vsi. Konkrétne, v štyroch prípadoch za trestný čin poškodzovania cudzej veci a v dvoch prípadoch za trestný čin krádeže v štádiu pokusu. V troch prípadoch obvinili aj 15-ročného Samuela, rovnako zo Spišskej Novej Vsi, ktorý obvinenému Matúšovi „asistoval“. Ten čelí obvineniu v dvoch prípadoch z prečinu krádeže v štádiu pokusu a v jednom prípade z trestného činu poškodzovania cudzej veci. .



Podpálil autá i steny domu



Obvinený Matúš je podozrivý, že v polovici decembra 2016 na parkovisku na Baníckej ulici podpálil Škodu Felicia a jej majiteľovi spôsobil škodu za vyše 400 eur. Následne na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod schodiskom. Pri požiari obhoreli steny a škodu vyčíslili na vyše 1 000 eur. Následne sa Matúš presunul na Hanulovú ulicu a podpálil Volkswagen Polo, čím majiteľovi auta spôsobil škodu za vyše 700 eur.



Obaja obvinení sa 13. apríla v noci pokúsili z baru ukradnúť cigarety. Starší Matúš kameňom rozbil okno, cez ktoré sa mu však vojsť do baru nepodarilo. Preto kameňom rozbil ďalšie okno. Dvojicu však vyrušili a z miesta ušli. Majiteľovi spôsobil škodu 200 eur. Matúš a Samuel následne v noci z 13. na 14. apríla zapálili na Slovenskej ulici v Spišskej Novej Vsi tri zberné kontajnery slúžiace na odpad. Škoda sa vyšplhala na 690 eur. Obvinený Matúš 14. apríla v noci na parkovisku na ulici F. Kráľa podpálil Volkswagen LT 28 a jeho majiteľovi vznikla škoda za vyše 2 100 eur.



Poškodili aj čerpaciu stanicu



Obaja mladíci 19. apríla v noci spoločne kameňmi poškodili sklenenú výplň vchodových dverí na benzínovej čerpacej stanici s úmyslom ukradnúť peniaze a cigarety. To sa im však nepodarilo. Poškodenej bratislavskej spoločnosti spôsobili škodu 250 eur. Napokon, Matúš v noci zo 17. na 18. apríla zapálil štyri kontajnery na odpad na ulici Za Hornádom a spôsobil tým škodu 920 eur.



Za tieto skutky hrozí staršiemu z obvinených, 19-ročnému Matúšovi až trojročné väzenie, keďže bol za obdobnú trestnú činnosť v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Stíhajú ho vo väzbe. Za prečin poškodzovania cudzej veci a krádeže v štádiu pokusu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, mladšiemu obvinenému, 15-ročnému Samuelovi. Stíhajú ho na slobode a ako mladistvému mu hrozí polovica z trestnej sadzby. Polícia v tejto súvislosti preveruje aj ďalšie podobné neobjasnené prípady, dodala Mésarová.