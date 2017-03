Polícia koná tak, ako má konať, reagoval Kaliňák na obvinenie podnikateľa Ladislava B.

Polícia koná tak, ako má konať. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) tak po stredajšom zasadnutí vlády reagoval na to, že polícia obvinila....

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) – Polícia koná tak, ako má konať. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) tak po stredajšom zasadnutí vlády reagoval na to, že polícia obvinila Ladislava B. zo zločinu neodvedenia dane a poistného.





Na otázku, či polícia Ladislava B. neobvinila iba na základe mediálneho tlaku, Kaliňák uviedol, že tak sa polícia nikdy nesprávala. „Mali by ste naozaj nechať na polícii, prokuratúre, aby sa venovali trestnému konaniu. Nikto iný za to zodpovedný nie je. Konajú svoju prácu, robia ju tak, ako ju robiť majú,“ povedal Kaliňák..





Minister vnútra odkúpil podiel od Ladislava B., premiér Robert Fico býva v byte, ktorý si prenajíma od Ladislava B. Premiér Robert Fico v minulosti uviedol, že ak by Ladislava B. obvinili, musel by sa zo svojho bytu odsťahovať, pretože situácia by sa pre neho stala neudržateľnou. V utorok premiér povedal, že sa z komplexu Bonaparte odsťahuje, keď si nájde dom, kde dožije.





Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) v súvislosti s Ladislavom B. uviedla, že je rada, že sa vo veci koná. Posudzovať dostatočnosť alebo nedostatočnosť obvinenia si netrúfa, keďže spis vôbec nepozná.



