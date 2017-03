Policajtov, ktorí po naháňačke brutálne zakročili proti mladej vodičke, už prepustili

Troch policajtov, ktorí vlani v auguste po naháňačke v okolí Trnavy brutálne zakročili proti 22-ročnej vodičke, už prepustili. Ako....

BRATISLAVA/TRNAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Troch policajtov, ktorí vlani v auguste po naháňačke v okolí Trnavy brutálne zakročili proti 22-ročnej vodičke, už prepustili.



Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, 17. marca boli všetci traja obvinení policajti rozkazom vedúceho služobného úradu MV SR prepustení zo služobného pomeru príslušníka PZ. Vo februári ich vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR obvinil zo zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva, za čo im hrozí väzenie na štyri až 10 rokov. .









Videozáznam naháňačky zverejnili policajti krátko po policajnom zákroku. Všetko sa začalo v Trnave. Policajti chceli zastaviť auto, vodička však ohrozila policajta, ktorý ju chcel skontrolovať. Posádku sa neúspešne pokúšali zastaviť, padli desiatky výstrelov. Vodičku postrelili do hrude a ucha.



Video sa končilo vo chvíli, keď auto zastavili na poľnej ceste. V dlhšej verzii videa, ktorá sa dostala v marci do médií, vidno ako vodičku, ktorá vystúpila z auta a skončila postrelená na zemi, policajti dokopali. Obvineniam čelí aj vodička tohto auta, a to z útoku na verejného činiteľa a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, konkrétne metamfetamínu.