Policajti brutálne zasiahli proti vodičke, obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa

Vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR obvinil v prípade dokopaného dievčaťa troch policajtov z trestného činu zneužívania právomoci....

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR obvinil v prípade dokopaného dievčaťa troch policajtov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová, naďalej v prípade pokračuje vyšetrovanie. "Hrozí im trest odňatia slobody na štyri až 10 rokov," uviedla.



Polícia v auguste minulého roka zverejnila video, na ktorom policajná hliadka prenasleduje auto. Neskôr sa zistilo, že v ňom sedeli štyri dievčatá, pričom 21-ročná vodička nemala vodičský preukaz. Auto pred policajtmi unikalo, pričom na jeho zastavenie použili zbrane, pričom vodičku postrelili do hrude a ucha. .



Neskôr sa do médii dostala dlhšia verzia videa, na ktorom do dievčaťa po tom, čo vystúpila z auta a skončila postrelená na zemi, kopali.



Vrátili sme sa pred rok 1989, hovorí Galko



Zásah policajtov potvrdil podľa podpredsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomíra Galka, že v policajnom zbore stále nachádzajú uplatnenie ľudia so sklonmi k násiliu a rôznymi psychickými defektmi.



Títo násilníci podľa neho poškodzujú všetkých slušných policajtov, ktorí chápu svoje povolanie ako dôležitú službu verejnosti a tých je určite väčšina. Stanovisko poslanca a člena Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Galka poskytla agentúre SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.



„Na základe množiacich sa prípadov policajnej brutality, neprimeraných reakcií policajtov pri zásahoch, ako bola napríklad streľba po aute študentov, ale aj machináciách pri vyšetrovaní, silnie vo verejnosti presvedčenie, že policajný zbor je v morálnom rozklade,“ hovorí Galko.



Podľa jeho slov v realite to znamená, že sa Slovensko vrátilo pred rok 1989, keď silové zložky udržiavali pri moci komunistov a správali sa ako neobmedzená moc v štáte.



„Za vlád Roberta Fica sa policajný zbor postupne zredukoval na ochranku strany Smer-SD. Daňou je to, že mnohí policajti stratili zábrany a svoje patologické mentálne dispozície realizujú bez bázne a hany aj pred vlastnými kamerami. Týchto policajtov musíme dostať zo zboru a Smer-SD z vlády,“ prízvukuje podpredseda SaS.



Zásahom sa možno bude zaoberať výbor



Galko je presvedčený, že o udalosti mal okamžite informovať verejnosť policajný prezident Tibor Gašpar.



„Najmä o tom, ako naložili s tými agresívnymi mužmi v uniformách a aké opatrenia policajný manažment prijíma, aby sa zastavil rast policajného násilia. Policajný prezident však mlčal. A rovnako mlčal aj minister Kaliňák. Taká je totiž nepísaná dohoda medzi Smerom-SD a vysokými policajnými funkcionármi - ruka ruku myje, vy podržíte nás, my zasa vás,“ upozorňuje Galko a dodáva, že Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť by sa mal na svoje najbližšej schôdzi zaoberať brutálnym zásahom policajtov pri Trnave.



„Ako člen výboru som požiadal jeho predsedu Antona Hrnka, aby tento bod zaradil do programu, keď sa na výbore zúčastní minister vnútra Robert Kaliňák. Predseda Hrnko prisľúbil súčinnosť,“ uzatvára Galko.