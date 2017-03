Policajti, ktorí kopali mladú ženu, neprichádzajú do kontaktu s občanmi

TRNAVA/BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) – Policajti, ktorí začiatkom vlaňajšieho augusta po naháňačke dokopali mladú ženu, nie sú momentálne zaradení do priameho výkonu služby a neprichádzajú do styku s občanmi. Polícia v prípade trojice policajtov začala konanie o prepustení zo služobného pomeru.



Agentúru SITA o tom informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Kedy v polícii skončia, nespresnila. Všetci traja čelia obvineniu z trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa formou spolupáchateľstva, za čo im hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov..





Konanie trnavských policajtov v piatok ostro odsúdil prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. "Mrzí ma, že sa takto správali moji podriadení. Budú niesť zodpovednosť trestnoprávnu aj pracovnoprávnu. Predpokladám, že za ich konaním bola nezvládnutá emočná situácia po tom, ako ich chcela vodička zraziť,“ povedal Gašpar na tlačovej besede. Proti policajtom bolo podľa neho hneď po vyhodnotení priebehu služby začaté konanie na inšpekcii rezortu vnútra a nadriadený začal aj pracovno-právne konanie o ich prepustení z Policajného zboru.



Policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave chceli 2. augusta v noci na Saleziánskej ulici zastaviť vozidlo. Vodička však prudko zrýchlila, na Piešťanskej ulici spomalila a keď chceli policajti vykonať kontrolu, šoférka sa zamkla, zatvorila okná a namierila si to rovno na policajta, ktorý musel uskočiť.



Nasledovala naháňačka, počas ktorej policajti vystrelili viac ako tridsať rán do vzduchu a na prenasledované vozidlo, pričom dve mladé ženy postrelili. Po zastavení v Maduniciach už zranenú vodičku, ktorá vystúpila s rukami nad hlavou, dokopali. Trestnému stíhaniu čelí aj vodička auta, ktorá policajtov ohrozovala a jazdila bez vodičského preukazu.



