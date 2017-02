Policajt, ktorý zabil priateľku a ich dieťa, bol príčetný

VIEDEŇ 5. februára (WebNoviny.sk) - Dvadsaťtriročný rakúsky policajt, ktorý sa priznal vlani v októbri k vraždám o dva roky staršej, v šiestom mesiaci tehotnej priateľky Claudie K. a ich 21-mesačného syna Noaha, bol v čase čínu v plnej miere príčetný a čaká ho preto proces v zatiaľ nestanovenom termíne. Vyplýva to z odborného posudku súdneho znalca z odboru psychiatrie, o ktorom informoval denník Kurier a podľa ktorého mladý muž netrpí ani psychickým ochorením, ani poruchou osobnosti.



Po matke aj dieťati pátrali v celom Rakúsku .



Po matke a jej dieťati, ktorí zmizli bez stopy vo Viedni v prvý októbrový deň 2016, sa pátralo na celom území Rakúska. Ich blízki sa už obávali, že sa mohli stať obeťami zločinu. Motív konania 23-ročného muža malo ozrejmiť jeho pôvodné tvrdenie, že sa chystal opustiť priateľku, ktorá ho údajne mala zavrieť doma a biť.



Z informácií, ktoré však neskôr pre tlačovú agentúru APA poskytla policajtova právna zástupkyňa Iris Augendopplerová, však vyplýva, že mladý muž mal milenku, s ktorou sa v spoločnosti jej dvoch detí stretol po vražde tehotnej priateľky v jednom z viedenských zábavných centier.



Advokátka súčasne potvrdila, že dovtedy medializované informácie o pozadí kauzy nezodpovedajú skutočnosti.



Nechcel, aby syn vyrastal bez matky



Policajt 2. októbra v poludňajších hodinách zastrelil tehotnú priateľku, pretože "sa toho v ňom nakopilo už mnoho". Následne napísal 29-ročnej milenke esemesku a stretol sa s ňou v spoločnosti svojho synčeka. Večer potom odstránil stopy po vražde v bydlisku a uložil synčeka spať. Keď sa ten ráno 3. októbra zobudil, pripravil mu ešte raňajky, obliekol ho a následne uškrtil. "Môj mandant nechcel, aby syn vyrastal bez matky," potvrdila jeho advokátka.



Obe bezduché telá potom policajt zabalil, umiestnil v pivnici a vyčistil byt. Po esemeske, ktorá mala upokojiť príbuzných nezvestnej, si milenku pozval večer k sebe, spoločne prenocovali, aby ho táto žena pri výsluchu označila za "milého, nesmelého a romantického", ako vždy. Obaja vraj trávili niekoľko nocí týždenne spoločne, pretože tehotná priateľka policajta bola prakticky celé leto u rodičov v spolkovej krajine Korutánsko.



Muž vraj žene povedal, že už mesiace nežije s priateľkou. Vo štvrtý októbrový deň muž kúpil farbu a vymaľoval pivnicu, aby prekryl stopy po krvi. Navyše bezduché telá umiestnil do motorového vozidla, previezol ich do Štajerska, odkiaľ pochádza, pričom kolegom ako práceneschopný ohlásil zmiznutie priateľky a synčeka. Práve v Štajersku policajta zadržali päť dní po prvej z vrážd.