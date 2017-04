Policajt, ktorého zabili na Champs Elysées, zasahoval pri teroristickom útoku v klube Bataclan

Francúzsky policajt, ktorý prišiel o život vo štvrtok pri útoku na Champs-Elysées v centre Paríža, bol v novembri roku 2015 pri zásahu proti islamistickým....

PARÍŽ 21. apríla (WebNoviny.sk) - Francúzsky policajt, ktorý prišiel o život vo štvrtok pri útoku na Champs-Elysées v centre Paríža, bol v novembri roku 2015 pri zásahu proti islamistickým teroristom v parížskom klube Bataclan. Informovala o tom dnes rozhlasová stanica Europe 1.





Xavier Jugelé mal 37 rokov a bol príslušníkom 32. oddelenia poriadkovej polície v Paríži. Podľa svojich kolegov bol vždy "ochotný, nápomocný a tešil sa zo života". V polícii začal slúžiť pred šiestimi rokmi, pričom bol dvakrát - v rokoch 2015 a 2016 - vyslaný do Grécka, ktoré vtedy vlastnými silami nezvládalo nápor imigrantov prichádzajúcich z vojnových oblastí na Blízkom východe. .



V máji mal byť preložený



Podľa webovej stránky časopisu Marianne mal byť v máji preložený do iného policajného obvodu. Jugelé bol slobodný a bezdetný, ale žil s partnerom, s ktorým pred súdom uzavreli zmluvu o registrovanom partnerstve (PACS). Angažoval sa v združení Flag!, ktorého členmi sú homosexuálne orientovaní policajti.





Francúzske médiá dnes citovali slová Xaviera Jugelého z rozhovoru pre magazín People, ktorý poskytol 12. novembra 2016, keď sa zúčastnil na koncerte britského speváka Stinga, čím sa po rekonštrukcii znovu otváral klub Bataclan. Jugelé vtedy povedal: "Som šťastný, že som tu. Som šťastný, že sa Bataclan otvára. tento koncert má byť oslavou života a spôsobom, ako povedať nie teroristom".



Zranenia utrpeli aj dvaja kolegovia



Pri prestrelke v centre Paríža boli zranení dvaja Jugelého kolegovia. Útočník, ktorého tajné služby sledovali kvôli svojej radikalizácii, bol usmrtený. K útoku sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Francúzsky prezident Francois Hollande informoval, že vyšetrovatelia pracujú aj s hypotézou, že šlo o teroristický čin.





Televízia BFMTV dnes informovala, že štvrtková prestrelka na Champs-Elysées bola jedenástou teroristickou akciou od roku 2012, ktorej terčom sa stali francúzski policajti alebo vojaci.