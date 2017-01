Policajný šéf kritizoval Gajdoša, na Gorilu bol neskúsený

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) - Bývalý vyšetrovateľ Marek Gajdoš nemal dostatok skúseností, aby šéfoval tímu pre vyšetrenie kauzy Gorila. Ako novinárom povedal policajný prezident Tibor Gašpar, Gajdoš, ktorý bol za šéfa tímu určený rozkazom ministra vnútra Daniela Lipšica v roku 2012, bol vyšetrovateľom len od roku 2010.



"Pred Gorilou nevyšetroval prípady korupcie ani neviedol tím viacerých policajtov," povedal Gašpar s tým, že Gajdoš prešiel v rámci svojho kariérneho postupu z obvodnej úrovne hneď na Úrad boja proti korupcii, preskočil teda okresnú aj krajskú úroveň.



Gašpar Gajdoša neodvolal pre citlivosť prípadu



Gašpar zároveň zdôraznil, že Gajdoš v rozhovoroch pre Denník N a portál aktuality.sk kritizoval úroveň niektorých policajtov vo vyšetrovacom tíme, nikdy však za ním neprišiel s návrhom ich vymeniť. Na otázku novinárov, prečo napriek tomu, že Gajdoša považoval za neskúseného ho ponechal vo funkcii argumentoval policajný prezident citlivosťou prípadu Gorila.



Politici a novinári by v takom prípade podľa neho poukazovali na politizáciu vyšetrovania. Na margo medializovaných sporov Gajdoša a dozorujúceho prokurátora kauzy Gorila, špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, Gašpar uviedol, že Kováčik je na rozdiel od Gajdoša skúsený prokurátor s dlhoročnou praxou. Napriek tomu skonštatoval, že vo vyšetrovacom tíme je mnoho skúsených ľudí a on vždy dbal na to, aby bol materiálne aj personálne zabezpečený.



Fungovanie polície má byť odborné a bez politických vplyvov



Gašpar zároveň kritizoval politikov, ktorí sa podľa neho snažia v medializovaných kauzách vyšetrovať, obviňovať aj súdiť. "Chcem aby fungovanie polície bolo odborné a bez politických vplyvov," dodal.



Bývalý šéf policajného tímu zriadeného na vyšetrovanie kauzy Gorila Marek Gajdoš odišiel v januári do civilu, pričom sa spomínali aj spory v súvislosti s vedením vyšetrovania s inými zainteresovanými osobami. Najčastejšie sa v médiách spomínal dozorujúci prokurátor prípadu, ktorým je špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Od 1. decembra pôsobí ako vedúci tímu určeného na vyšetrovanie kauzy Gorila vyšetrovateľ Lukáš Kyselica. Tím na vyšetrenie kauzy Gorila založili v januári 2012. Spis Gorila sa na verejnosti objavil v decembri 2011, pričom jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín. Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník SIS Peter H.