Poliakom vyšla odplata a prvýkrát v histórii porazili slovenských hokejistov

KRYNICA-ZDRÓJ 8. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Poľska dosiahli historicky prvé víťazstvo nad Slovákmi. Podarilo sa im to v ôsmom vzájomnom zápase, keď v sobotu popoludní v Krynici-Zdrój triumfovali nad olympijským výberom SR 5:1.Domáci boli v prvej časti aktívnejší a strieľali gól za gólom. Pavlasa najskôr dvakrát prekonal Chmielewski, Poliaci v I. tretine skórovali ešte zásluhou Malasiňského a Kruczeka..V druhej časti síce skorigoval v 26. min Michal Roman, no potom už Slováci nenašli recept na gólmana Zabolotného. V zostávajúcom priebehu stretnutia padol už len jeden gól, tesne pred koncom súboja upravil Malasiňski na 5:1. Domácim vyšla odplata za piatok, keď tímu SR podľahli 1:6.5. Chmielewski (Jeziorski), 7. Chmielewski (Bryniczka), 11. Malasiňski (Wronka, Pasiut), 14. Kruczek (Rompkowski), 59. Malasiňski (Pasiut, Wronka) - 26. Michal Roman (Štrauch)2:7 na 2 min, 1:0, 0:0, Radzik, Kepa - Przyborowski, Noworyta (všetci Poľ.), 1600 divákovZabolotny - Rompkowski, Kruczek, Pociecha, Bryk, Wajda, Ciura, Jaškiewicz, Wanacki, Tomasik - Urbanowicz, Dziubiňski, Kapica - Malasiňski, Pasiut, Wronka - Jeziorski, Bryniczka, Chmielewski - Komorski, Galant, Guzik - LyszczarczykPavlas (21. Melicherčík) - P. Hraško, Dinda, Michal Roman, Habšuda, Bodák, Maier, Matejka, Koch - Štrauch, Boltun, S. Takáč - P. Zuzin, Milý, Horanský - Šoltés, Lichanec, Paulovič - Šišovsky, Fetkovič, Hričina"Dnešnú odvetu oproti piatku, v ktorej sme nastúpili v bránke s mladým Pavlasom, výrazne poznačil úvod stretnutia, ktorý sme nezachytili. S prispením individuálnych chýb v našom obrannom pásme nám Poliaci rýchlo nastrieľali tri góly, ktoré posadili domácich na koňa. Po prvej prestávke sme sa snažili zvrátiť vývoj zápasu, ale nabudení hostitelia pokračovali vo veľmi dobrej hre, takticky vyspelo, pretože sa nepúšťali do riskantnejších prečíslení, naopak prehusťovali stredné pásmo. Bolo očividné, že si chcú postrážiť pre nich historický výsledok. Na margo našej hry v ďalšej fáze zápasu - od prvej prestávky sme určite neboli horším tímom, no nedokázali sme zopakovať výnimočný piatkový výkon. Treba si totiž uvedomiť, že Poliaci majú svoju kvalitu, napokon štartujú v A-skupine prvej divízie, v ktorej im vlani ušiel postup o chlp. My sme tu mali veľmi mladý tím, v ktorom viacerí naznačili perspektívu, škoda len, že sme ho nemohli vystužiť niekoľkými skúsenými hráčmi. Len pre zaujímavosť: v piatok mali v hľadisku prevahu slovenskí fanúšikovia, v sobotu zasa poľskí..."