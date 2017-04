Poliačik: Ústavný zákon si žiada zmeny, je deravý a nedokonalý

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je nedokonalý a deravý, nutnosť jeho zmeny vyslovili všetci členovia výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.



Návrh už má Danko .



Pre agentúru SITA to povedal predseda parlamentného výboru Martin Poliačik (SaS), ktorý návrh pracovnej skupiny aj s menným zoznamom poslancov NR SR odovzdal predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) už pred niekoľkými mesiacmi.



„Potrebujeme zákon čo najskôr napísať tak, aby sa dalo podľa neho reálne pracovať a nie, aby sme sa museli spoliehať na množstvo judikatúr ústavného súdu, ktoré ho nejakým spôsobom vykladajú,“ povedal Poliačik.



Ako uviedol, predseda parlamentu Danko mu prisľúbil zriadenie pracovnej skupiny. „Dodnes nebolo podpísané rozhodnutie na jej zriadenie. Čakáme, kým sa predseda parlamentu rozhýbe,“ dodal s tým, že má pripravený dostatok podkladov na zmenu ústavného zákona, na ktorú je pripravený.



Sprísnenie majetkových priznaní



Podľa Poliačika si zákon žiada predovšetkým technické zmeny. „Aby sme vedeli, kto sa považuje za verejného funkcionára, čo sa považuje za reklamu, čo za opätovné porušenie zákona,“ uviedol.



Okrem toho Poliačik vníma nutnosť sprísnenia majetkových priznaní, aby vedeli členovia výboru reálne odhadnúť majetok funkcionára na začiatku a na konci jeho funkčného obdobia. „Taktiež chceme, aby menšina výboru v prípade nespokojnosti s rozhodnutím výboru mala možnosť podať žiadosť o posúdenie na ústavný súd, a ten by mohol povedať, že nebolo postupované v súlade so zákonom a konanie by sa mohlo obnoviť,“ dodal.



Ako agentúre SITA na otázky odpovedala hovorkyňa predsedu parlamentu Eva Kliská, Danko s vytvorením pracovnej skupiny ešte počká. „Po vyhodnotení súčasných majetkových priznaní predseda NRSR Andrej Danko rozhodne o vytvorení komisie,“ uviedla Kliská.



Povinnosť podať majetkové priznanie mali verejní funkcionári splniť do 31. marca. Zverejnené na stránke Národnej rady Slovenskej republiky bývajú zvyčajne počas leta.



