Poliačik a Sulík si ujasnili pokračovanie spolupráce

BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) – Liberáli, líder SaS Richard Sulík a poslanec NR SR Martin Poliačik si osobné vzťahy vykonzultovali medzi štyrmi očami. Nezrovnalosti medzi liberálmi nastali po tom, čo Sulík pre Postoj.sk povedal na adresu Poliačika, že uletel a len od neho závisí, či v SaS zostane aj naďalej.



Poliačik sa nechystá odísť zo SaS .



Sulík pre agentúru SITA povedal, že rozhovor bol súkromný. "Bol to dobrý a konštruktívny rozhovor, veľa vecí sme si vyjasnili. Obsah rozhovoru bol súkromný a rovnako tak aj naše stretnutie bolo súkromné," povedal Sulík.



Poslanec Martin Poliačik taktiež pre agentúru SITA potvrdil, že spolu hovorili a ubezpečil, že sa nikam z SaS nechystá. "Nikdy som nikomu nepovedal, že by som niekam odchádzal. Takže to, že neodchádzam, je zotrvanie v stave, v ktorom som už bol," povedal.



Konštruktívny rozhovor



"Rozhovor bol konštruktívny, vyjasnili sme si veci z minulosti. Roztriedili sme situácie, ktoré sa stali na základe nedorozumenia a ktoré potrebujú ďalšie rozhovory. Okrem toho sme načrtli nejaké konkrétne kroky, na základe ktorých by sme mohli konfliktom v budúcnosti predísť," povedal Poliačik.



Podrobne sa k témam rozhovoru však nevyjadril. Dodal, že podstatné bude to, ako sa výsledky rozhovoru prejavia v budúcom správaní sa oboch zúčastnených, teda Poliačika a Sulíka.



Sulík sa v rozhovore pre Postoj.sk vyjadril, že Poliačik uletel. "Vítanie migrantov, všetko, čo hlása o islame a multikulturalizme, to k nám nepatrí. Keď odíde, tak odíde, keď neodíde, ostane v strane. Vždy som si želal, aby každý mohol u nás hovoriť svoj názor, lenže jeho názory sa tak vzdialili od toho, čo je programom strany v tejto oblasti – pri takej ekonomike nie je medzi nami žiaden problém, že sa to už s nami nezlučuje," uviedol Sulík.