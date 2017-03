Poisťovne začali vracať doplatky za lieky, jeden z poistencov dostane 718 eur

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Zdravotné poisťovne začali v týchto dňoch posielať poistencom doplatky za lieky za štvrtý štvrťrok 2016. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) posiela doplatky za lieky 114 308 poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá, v sume 1 864 508,31 eura. Ako informovala hovorkyňa poisťovne Petra Balážová, doplatky v plnej sume pre deti do 6 rokov s preukazom zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) tvoria 5 641,59 eura pre 521 poistencov.



VšZP vráti 1 558 151 eura .



Ostatným deťom do 6 rokov, ktorých bolo v posledných troch mesiacoch vlaňajška 18 227, smeruje 300 715,35 eura. Spolu 95 560 poberateľom dôchodkov a držiteľom preukazu ZŤP poisťovňa vráti 1 558 151,37 eura.



Najvyššia suma, ktorú VšZP uhradí poistencovi s limitom spoluúčasti 0 eur, je po zaokrúhlení 100 eur, s limitom spoluúčasti 8 eur je takmer 189 eur a s limitom spoluúčasti 25 eur je to 718 eur. Zdravotná poisťovňa Dôvera vráti svojim poistencom podľa zákona doplatky za lieky v celkovej výške 533 tisíc eur pre takmer 34 tisíc poistencov. Informoval o tom PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.



Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok je 13 129 dôchodcov, 10 258 držiteľov preukazu ZŤP, 9 931 detí do 6 rokov veku a 254 detí do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím. "Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 193 tisíc eur dôchodcom, 184 tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 173 tisíc eur deťom do 6 rokov veku a 2 700 eur deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím," spresnil Štepianský.



Dôvera vráti najviac 484 eur



"Nad rámec našich zákonných povinností sme v 4. štvrťroku vrátili našim poistencom - deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky," dodal Štepianský. Išlo o viac ako 23 tisíc poistencov a Dôvera im vrátila doplatky v sume 382 tisíc eur. Najvyššia suma, ktorú Dôvera vráti, je 484 eur.



Union zdravotná poisťovňa taktiež vracia doplatky za posledný kvartál vlaňajška. Ako informovala hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová, celkovo sa to týka 7 486 poistencov. Union im vyplatí 118 583,96 eur. Najvyššia suma za tento kvartál je 529 eur.



Poisťovne vracajú doplatky za lieky v plnej výške deťom do 6 rokov veku, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP. Ostatným deťom do 6 rokov sa vracajú doplatky prekračujúce 8 eur za štvrťrok. Poberateľom starobného a invalidného dôchodku a držiteľom preukazu ZŤP vrátia doplatky nad hranicu 25 eur za kvartál. Ak je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, poisťovňa tieto nižšie sumy nevyplatí, ale ju pripočíta k úhrnnej výške úhrad poistenca za ďalší kalendárny štvrťrok.



Peniaze ľuďom automaticky vrátia poisťovne do 90 dní od skončenia každého kvartálu.