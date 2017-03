Poisťovne sú s ministrom Druckerom spokojné, problém vidia v peniazoch

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR hodnotí prvý rok pôsobenia Tomáša Druckera na poste ministra zdravotníctva pozitívne. Priniesol do rezortu slušnosť, otvorenosť, snahu o spoluprácu všetkých účastníkov, rozvahu, či manažérske zručnosti. Pre agentúru SITA to uviedla výkonná riaditeľka AZP Katarína Kafková. "Jeho pôsobenie v pozícii krízového manažéra určite nie je ľahké, snaží sa však riešiť aj všetky negatívne udalosti, ktoré aktuálne rezonujú vo verejnosti," zhrnula Kafková.





Poisťovne kladne hodnotia najmä komunikáciu naprieč celým sektorom a hľadanie kompromisných riešení za účasti všetkých, ktorých sa pripravované zmeny týkajú. "Významným úspechom je aj prijatie novely zákona, ktorej cieľom je zabezpečenie dostupných liekov pre slovenských pacientov," skonštatovala Kafková..



Ďalšími úspechmi sú podľa nej aj zavádzanie kontroly nad finančnými prostriedkami určenými na nákup prístrojovej techniky pre nemocnice, zmena zloženia riadiacich a dozorných orgánov, či už vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v nemocniciach.





Kriticky sa AZP díva na enormné zadlženie nemocníc a nepriaznivý vývoj hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. "Finálne riešenie by malo zachovať zdravé konkurenčné prostredie medzi všetkými tromi zdravotnými poisťovňami a priniesť viac transparentnosti do vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti," uviedla Kafková.



Zdravotné poisťovne nezaznamenali výraznejší posun v zavádzaní e-Healthu. Minister zdravotníctva by si podľa nich určite zaslúžil väčšiu podporu ministerstva financií pri dofinancovaní sektora a viac pozornosti aj iných rezortov. "Aby sa nestávalo, že budeme prijímať novú legislatívu, ktorá v konečnom dôsledku poškodí slovenské zdravotníctvo - napríklad novela Exekučného poriadku, ktorá môže spôsobiť výpadok vo financovaní zdravotníctva," upozornila riaditeľka AZP.