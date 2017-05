Pohreb Atlética zariadil monštruózny RoRoRonaldo, píšu médiá o triumfe Realu v Lige majstrov

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - Ohlasy španielskych aj svetových médií na prvé semifinále Ligy majstrov, v ktorom Real Madrid zdolal Atlético Madrid 3:0 vďaka hetriku Cristiana Ronalda.



Marca (Šp.): "Cristianov hetrik znamená polovičnú vstupenku Realu do Cardiffu. Keď si futbalový Madrid včera večer líhal spať, v každom dome sa objavil pri posteli Cristiano Ronaldo. Polovica mesta ho rada privítala vo svojich snoch a usmievala sa, ako sa to len v spánku dá. Druhá polovica Madridu musela nechať rozsvietené a o pokojnom spánku nemohlo byť ani reči. Úspech v derby je cesta k sláve a Real Madrid si ju proti Atléticu dláždi veľkými víťazstvami.".



El Mundo Deportivo (Šp.): "Pohreb Atlética zariadil Cristiano Ronaldo. Real opäť raz prekročil hranicu madridského teritória svojho pruhovaného súpera s vytýčeným smerom - Európa."



AS (Šp.): "Real je už len krôčik od ďalšieho finále Ligy majstrov. Príčinou je Cristiano Ronaldo. Prvé semifinále prinieslo obrovskú bielu nadradenosť nad bezduchým Atléticom."





A Bola (Portug.): "Monštruózny Ronaldo! Opäť zas a znova predviedol Cristiano Ronaldo, aký je potrebný pre Real Madrid. Ďalšiu svoju legendárnu noc na trávniku San Bernábeua dovŕšil hetrikom 5 minút pred koncom."



Olé (Arg.): "Real je Cristiano Ronaldo a Ronaldo je Real! Zdrvujúci, jednoznačný a presvedčivý."



Bild (Nem.): "RoRoRonaldo skanduje Madrid. Štvrtý rok po sebe tu máme madridské derby v Lige majstrov. Trikrát bol úspešný Real a po víťazstve 3:0 a hetriku Cristiana Ronalda sa zrejme európsky osud Atlética naplní aj po štvrtý raz."



L´Equipe (Fr.): "Gólový muž Ronaldo. Cristiano je už teraz viac než kedykoľvek predtým favoritom na zisk Zlatej lopty. Po piatich góloch vo dvoch štvrťfinálových zápasoch do siete Bayernu pridal ďalšie tri v prvom semifinále proti Atléticu. Dostal sa na hranicu 104 gólov v Lige majstrov."



Daily Mail (Angl.): "Ronaldo štyridsiatym druhým hetrikom v drese Realu Madrid zavraždil Atlético v prvom semifinále Ligy majstrov. Jeho tím už je jednou nohou v cardiffskom finále."